USA keskpanga juht näeb põhjust kaheks intressitõusuks

Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi esimees Jerome Powell tõdes kolmapäevases kõnes taas, et tugev majanduskasv ja ajalooliselt madal töötuse tase toetavad intressimäärade edasist tõstmist, vahendab CNBC.

Töötuse erakordne madalseis ning inflatsiooni kiirenemine on vähendanud majanduse sõltuvust soodsast rahanduspoliitikast, leidis Powell Euroopa Keskpanga korraldatud foorumil. Oma kõnes pööras mees iseäranis palju tähelepanu tööturule, selgitades, et kuigi palgakasv on seni olnud mõõdukas, võib üha kahanev vaba tööjõu hulk olukorda üsna kiiresti muuta. Viimaste andmete järgi on USA töötuse tase vajunud 3,8 protsendini, pea viiekümne aasta madalpunkti.