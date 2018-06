Daimler süüdistab kasumi languses tariife

Pille Ivask 21. juuni 2018, 10:57

Mercedes-Benz https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180621/BORS/180629944/AR/0/AR-180629944.jpg

Autotootja Daimler on üks esimesi suurettevõtteid, kes on välja öelnud, et kaubandustariifid mõjuvad kasuminumbritele.