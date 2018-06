Kehtima hakkas ELi teksa- ja viskitariif

Vastukaaluks USA kehtestatud tariifidele hakkasid täna kehtima Euroopa Liidu tariifid muu hulgas USA Bourboni viskile, mootorratastele, apelsinimahlale ja teksapükstele.

Kokku kehtivad tariifid 2,8 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele.

Euroopa Komisjoni president Jean Claude Juncker nimetas USA tariife Euroopa Liidule “loogikavastaseks ning ajalooliseks”. Ta lisas, et Euroopa Liit peab USA tegevusele andma siiski omapoolse vastuse, ent see peaks olema läbimõeldud ja kaalutletud.

Lisaks Euroopa Liidule on ka India andnud teada, et kehtestab omapoolsed tariifid 29 imporditavale kaubagrupile. Viimaste sekka kuuluvad näiteks mitmed raua- ja terasetooted, aga ka põllumajandustooted, nagu näiteks mandlid, Kreeka pähklid ning kikerherned. India on USA mandlite suurim ostja ning suure tõenäosusega mõjutab seesugune otsus Ameerika farmereid märkimisväärselt.