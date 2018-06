Bitcoini kukkumine ei tähenda hävingut

Kuigi bitcoin kukkus möödunud reedel alla 6000 dollari taseme, ei ennusta krüptokaupleja Brian Kelly sellele siiski matuseid.

Digitaalvaluutadele keskenduva investeerimisfirma BKCM LLC juht ja asutaja Brian Kelly sõnas CNBC-le antud kommentaaris, et krüptovaluutad ongi volatiilsed ning kukkumise üle ei tasu tegelikult imestada. "Paneme asja perspektiivi. Kus oli bitcoin aasta tagasi? 2500 dollari peal," ütles ta.

Kelly selgitas, et bitcoini langusel on erinevaid põhjuseid. Ühelt poolt kauplemisplatvormide häkkerite küüsi langemine, aga ka asjaolu, et toimunud on umbes 10 miljardi dollari väärtuses ICOsid (krüptovääringute esmapakkumisi – toim).

Hoolimata sellest, et möödunud aasta detsembris kauples bitcoin pea 20 000 dollari juures ehk on praegust hinda vaadates kukkunud üle 60%, ei näe Kelly põhjust bitcoinile veel matuseid korraldada.

Laiemas plaanis võivad bitcoini edenemist mõjutada aga ka erinevad regulatiivsed muudatused. Hiljuti ründasid häkkerid Lõuna-Korea päritolu bitcoini vahetusbörsi Bithumb, mis pani krüptorahad odavnema.

Jaapan teatas aga sel reedel, et mitu kauplemisplatvormi peab oma tegevust muutma turvalisemaks, et vältida võimalikku rahapesu või sellega seonduvat tegevust.

Kelly märkis, et kuigi lühikeses perspektiivis panevad seesugused regulatiivsed piirangud bitcoini odavnema, on turu reguleerimine tegelikult hea. “Süsteemi puhastatakse ja muudetakse inimestele paremaks," ütles Kelly.