Häkkerid varastasid jälle hulganisti krüptoraha

Lõuna-Korea bitcoini vahetusbörs Bithumb teatas, et häkkerid on varastanud 30 miljoni dollari eest krüptoraha, vahendab MarketWatch.

Bithumb teatas kolmapäeva hommikul, et deposiitide ja väljamaksetega seotud teenused on peatatud ning kõik varad on nüüdseks turvatud. Vahetusbörsi juhtide sõnul tehakse kaotused investoritele tasa.

Bithumb on Aasias üks suuremaid krüptovaluutade börse – kokku on neil varasid 360 miljoni dollari eest, selgub CoinMarketCapi andmetest.

Pärast uudiseid hoiatas litecoini looja Charlie Lee, et krüptovaluutade kasutajad peaksid olema „targad“ ning vältima oma valuuta jätmist vahetusbörsidele.

Eelmisel nädalal sattus häkkerite rünnaku alla Coinrail, mis on samuti Lõuna-Koreas tegutsev krüptorahade vahetusbörs. Kokku kaotati enam kui 40 miljonit dollarit. Bitcoin langes pärast uudist enam kui 10 protsenti.

Täna on bitcoin odavnenud 1,1 protsenti, 6617 dollarile. Etherum kaotas 1,2 protsenti ja litecoin kukkus enam kui 2 protsenti.