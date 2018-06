Tehnoloogiafirmade aktsiaomanikel põhjust muretseda

Ainult tellijale

Wells Fargo üks peastrateege Chris Harvey leiab, et kuna aina enam inimesi ostab tehnoloogiaaktsiaid ning ettevõtete tulemused on suurepärased, võib peagi olla põhjust muretseda.

Tehnoloogiaettevõtete aktsiad on tänavu teinud tõelist tähelendu ning Harvey sõnul hakkavad neisse investeeringud pigem kuhjuma. See tähendab, et aina enam inimesi leiab neis oma investeerimisobjekti, vahendab CNBC. Harvey tõdes, et teda paneb muretsema, et eeskätt FANGi (Facebook, Amazon, Netflix, Google) aktsiatega on kõik liiga hästi. “Me arvame, et liiga hästi on tegelikult halb,” kommenteeris ta.

Seetõttu ütles Harvey, et need, kel praegu veel FANGi aktsiaid ostetud pole, kuid plaanivad seda teha, peaksid ootama. Neile, kel aktsiad juba olemas, andis ta hoidmise soovituse ning ütles, et muutusi tasuks jälgida väga hoolikalt.

Lisaks võib tehnoloogiaaktsiate kukkumine tähendada halba mõju ka turgudele üldiselt. S&P 500 indeksist moodustavad tehnoloogiaaktsiad neljandiku, mistõttu usub Harvey, et nende kukkudes langevad ka ülejäänud sektorite aktsiad.