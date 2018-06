Uber võitis Londonis ajutise tegevusloa

Sõiduteenus saavutas teisipäeval mõõduka võidu Londoni transpordiameti üle, hoides ära oma tegevuse seiskumise Euroopa ühel tulusaimal turul, vahendab Reuters.

Magistraadikohtu otsuse kohaselt on Uber viimastel kuudel oma tegevuspõhimõtteid parandanud ning võib seetõttu tegutseda 15-kuulise "tingimisi kehtiva" litsentsi alusel. Uber on kohustatud andma linna transpordiametile teavet potentsiaalsete probleemsete valdkondade kohta ning viima iga kuue kuu tagant läbi sõltumatu auditi.

Uberi regulatiivsed heitlused Londonis on olnud üks olulisemaid proovikivisid läinud suvel ametisse astunud uuele juhile Dara Khosrowshahile, kes on nüüdseks pea aasta aega pidanud tegelema ettevõtte eelmise tegevjuhi Travis Kalanicki ajal alguse saanud skandaalide järellainetustega. 45 tuhande Uberi-sõitja naasmine Londoni teedele on ligi 70 miljardi dollarise väärtusega sõiduvahendaja jaoks kahtlemata hea uudis, kuid ettevõtte seis enne 2019. aastaks lubatud börsiletulekut on praegu veel ebakindel.