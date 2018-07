Circle K omanik võtab Euroopast eeskuju

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kui Statoili tanklaketid Circle K-ks ümber bränditi, oli Eesti rahval nalja kui palju. Naljast on aga asi kaugel, sest Kanada emafirmale Alimentation Couche-Tardi kuulub üle maailma enam kui 10 000 tanklat-poodi ja värsked majandustulemused ja suured plaanid lubavad investoril firmat igati tõsiselt võtta.

Kuid sellest üksi ei piisa, et võita tagasi investorite usaldus, kes lasid aktsial kevadel kukkuda ajaloo suurima hooga. Tol ajal ilmusid Kanada ajakirjandusse teated, et ADT, mis on kogu oma kasvu üles ehitanud laienemistehingutele, ei suuda enam nõnda hästi laieneda, kui loodeti. Aktsia kukkus pea paarkümmend protsenti ning kiratses kuni selle nädalani, kui avaldatud majandustulemused sellele hoo sisse lükkasid. Ettevõtte kasum kasvas enam kui 40%, mille taga oli USA maksureform, mis langetas maksu 36% pealt 21% peale. See tähendas ligi 300 miljoni dollari suurust maksuvõitu.

Hiljuti rääkis Circle K juht Kai Realo, kuidas tanklakett teeb Eestis ilma kohviäriga ning kuidas see on läinud mööda senisest kohvimüügiliidrist Tallinkist. Seda väga euroopalikku ärimudelit on märganud ka emafirma, üks maailma suurimaid jaekette Alimentation Couche-Tard (aktsiatähisega ATD), mis tõi Euroopa kohvi eduloo eraldi oma aastaaruandes esile. Lisaks kohvile aitab Euroopat teistsugune teenuste struktuur, mida kontserni juht selgitas näiteks hea autopesuäriga. Selline teenuste struktuur Euroopas toob kontserni kõige suurema marginaali – 44%.

Ettevõte on tuntud eelkõige tanklate ja jaepoodide poolest ning neil on palju tuntud kaubamärke (Mac's, Kangaroo Express, Ingo, Topaz) kogu maailmas. Kontserni käive oli mullu 51 miljardit USA dollarit ning puhaskasum oli 1,6 miljardit dollarit, mis tähendab aasta lõikes korralikku kasvu. Kasu lõigati globaalsest nõudlusest ja Trumpi maksureformidest, samal ajal räsisid ettevõtet Kariibi mere orkaanid, mis sadu tanklaid rivist välja lõid ning ka kanadalaste jaoks ebasobiv valuutakurss.

Kontserni suurimad turud on Kanada, ülekaalukalt USA ja Euroopa. Investori võib mõnevõrra rahulikumaks teha asjaolu, et suurtel turgudel on vähemalt käibega kõik hästi. Euroopa eripära on väga suur lisateenuste müügi osakaal, mis moodustab regiooni käibest lausa 11 protsenti.

Esmapilgul tundub ettevõtte vaat et ideaalse laisa investori turvasadamana, sest on alates majanduskriisist väga tugevalt aasta-aastalt kasumit kasvatada suutnud ning hoiab võlataseme 11 miljardi dollari ja 8,2 miljardi dollari suuruse omakapitaliga enam-vähem paigas. Vabu vahendeid on ettevõttel 1,8 miljardi dollari jagu. ATDl on ka komme end võlakirjaemissioonide kaudu finantseerida, ainuüksi mullu anti välja katmata võlakirju 3 miljardi dollari eest.

50aastase ameeriklase Brian Hannaschi täieliku juhtimise alla läks ettevõte neli aastat tagasi ning toona andis pensioniikka jõudnud kontserni looja Alain Bouchard mehele juhtohjad üle käsuga poodide arv 2023. aastaks kahekordistada. Praeguseks on jõutud 12 700 poeni ning lisaks on ettevõttel veel 2000 litsentsiga tegutsejat Hiinast Ühendemiraatideni.

Kust saab aktsiat?

Kes ettevõtte aktsiat soetada plaanib, peab arvesse võtma, et viimased majandustulemused mõjusid aktsiale ülisoodsalt: väärtpaber rallis enam kui kuus protsenti. Kui kontsern suudab nüüd seda joont hoida, võib väärtpaberil veel tõusuruumi olla.

Aktsia kaupleb Kanada börsil tähise ATD:B all 60 Kanada dollari lähistel. Kelle jaoks see tundub liialt eksootilise vahetuskursina, saab aktsia kätte ka Frankfurdi börsilt, kus hind on 37 euro juures.

Kuna ATD taga on suur ja vähemobiilne ettevõte, kipub ka aktsia olema inertne: väga suured päevased kursikõikumised on siin pigem haruldased. Stabiilse kasvu ja kasvavate (kuigi Eesti mõttes niru) dividendide tõttu on selle omale portfelli soetanud eelkõige suuremad (pensioni)fondid, kellel on aega oodata küll. Nii on viieprotsendine osalus näiteks Qubeci pensionifondil, ligikaudu kaht protsenti ettevõttest omavad Vanguard Group ja Mackenzie Financial. Selliste omanike rohkus aitab omakorda aktsiat stabiliseerida.