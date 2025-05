Tagasi 29.05.25, 16:05 OPECi liikmed ja Venemaa tahavad nafta tootmist suurendada OPECi seitse liiget ja Venemaa tahavad suvel nafta tootmist suurendada, viitavad allikad CNBC-le.

Nafta nõudlus suureneb reeglina suviti, mil inimestel sõidavad puhkusele.

Foto: Reuters/Scanpix

Saudi Araabia, Alžeeria, Iraak, Kasahstan, Kuveit, Omaan, Araabia Ühendemiraadid ning Venemaa plaanivad alates juulist suurendada nafta tootmist 411 000 barreli jagu päevas. Lõplik otsus selle kohta tuleb 31. mail, kui ametlikud tootmismahud kokku lepitakse. Igal juhul näib, et riigid on huvitatud sellest, et lõpetada vabatahtlike tootmispiirangute järgimine.