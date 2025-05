Tagasi ST 28.05.25, 09:33 Iute Group pakub hea tootlusega võlakirjainvesteeringut 2030. aastani Reedeni saab märkida investorite hulgas populaarse Iute Groupi uue perioodi võlakirju. Uute tagatud eelisvõlakirjade nimiväärtus on 100 eurot ja intressimäär 12% aastas. Lisaks traditsiooniliselt heale tootlusele on Iute võlakirjad olnud Tallinna börsil alati ka aktiivselt kaubeldavad, ületades vahel isegi Tallinna börsi suurima päevakäibega aktsia käivet.

2030. aastani investoritele tootlust pakkuvad uue perioodi võlakirjad aitavad Iutel arendada digitaalpangandust Kagu-Euroopa riikides. „Kui meil on laenuportfelli kasvatamiseks stabiilne kapitalibaas, on loodud ka eeltingimused jätkata investeeringuid tehnoloogiasse, MyIute äpi arendamisse, makse- ja kindlustusteenuste laiendamisse ning tehnoloogiapõhiste tugisüsteemide täiustamisse,“ ütles Iute Groupi asutaja ja juht Tarmo Sild.

Iute Group, mis tegutseb Kagu-Euroopas ja mille peakontor asub Tallinnas, keskendub digitaalsete finantsteenuste arendamisele, pakkudes laene, makseid ja kindlustust ühes rakenduses. Teenuste keskmes on Myiute äpp, millel on üle 1,19 miljoni allalaadimise. Äpi kaudu saavad kliendid hallata oma rahaasju, teha ülekandeid, taotleda laene, osta kindlustust, kasutada poodides QR-makseid ja kaardivabu sularahaautomaate.

Ettevõte pakub finantsteenuseid Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Moldovas kuulub Iute Groupile üle 25 aasta tegutsenud pank Energbank, mille digitaliseerimine ja viimine Iute brändi alla loob sünergia panganduse ja tehnoloogia vahel. Samal ajal arendab ettevõte makseteenuste platvormi IutePay, mis tugineb Euroopa Liidu e-rahalitsentsile.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kasvustrateegia eesmärk miljon aktiivset klienti

Iute eesmärk on jõuda aastaks 2027 vähemalt miljoni aktiivse kliendini. Selle saavutamiseks on loodud selge kasvustrateegia, milles laenuportfelli laiendamine käib käsikäes krediidiriski kontrolli ja tehnoloogilise innovatsiooniga. „Investeeringud suunatakse teadlikult juhitud kasvu – laenuportfell suureneb seal, kus krediidirisk on kontrolli all ning tehnoloogia suudab otsuseid iseseisvalt teha,“ sõnas Sild. Ettevõtte hinnangul peab iga emissiooniga kaasatud euro teenima vähemalt 4% kasumit aktsionäridele, et säilitada tugev omakapitali tootlus.

2024. aasta alguses lansseeritud lojaalsusprogrammi IutePlus kaudu julgustatakse vastutustundlikku finantskäitumist ja pikaajalisi kliendisuhteid, samal ajal kui äriarhitektuur muutub üha enam andmeteadusel ja automaatikal põhinevaks.

Iute esindus Moldovas.

Stabiilne kasv ja laienev teenusteportfell

Möödunud aasta finantstulemused kinnitavad ettevõtte jätkusuutlikku kasvu. Kogutulu ulatus 113 miljoni euroni, laene väljastati 376,5 miljoni euro väärtuses ning laenuportfell kasvas 317,6 miljoni euroni. Aasta puhaskasum oli 9 miljonit eurot ja bilansimaht ulatus aasta lõpuks 415 miljoni euroni. Kiiresti kasvab ka ettevõtte mitte-laenuärist saadav tulu – näiteks maksete töötlemine ja kindlustusvahendus, mis moodustavad juba üle 10% kogu tulubaasist.

Ettevõtte tugevust kinnitavad ka rahvusvahelised hinnangud: reitinguagentuur Fitch on andnud Iute Groupile B– stabiilse väljavaatega reitingu ning Financial Times on lisanud ettevõtte Euroopa kiiremini kasvavate firmade nimekirja FT1000. Kindlustusteenuste valdkonnas alustati strateegilist koostööd Allianz Partnersiga, mis on maailma üks suurim ja tuntuim kindlustusgrupp.

Likviidne ja järelturul aktiivne investeering

Iute Groupi varasemad võlakirjad on Nasdaq Balti võlakirjaturul olnud ühed aktiivsemalt kaubeldavad väärtpaberid. Mitmel kuul on nende päevakäive ületanud väiksemate aktsiate oma. Võlakirju iseloomustab korrapärased intressimaksed, aktiivne järelturg ning tugev huvi nii kohalike kui ka välisinvestorite seas. See tähendab, et Iute võlakirju saab vajadusel müüa või juurde osta järelturul ilma märkimisväärse hinnahälbeta – mis muudab need atraktiivseks ka paindlikkust hindavatele investoritele.

Iute Groupi kuni 175 miljoni euro suurune võlakirjaemissioon on seni suurima mahuga pakkumine, mille üks Eesti eraettevõte on Nasdaq Balti börsil turule toonud. Emiteeritakse kuni 1 750 000 tagatud eelisvõlakirja nimiväärtusega 100 eurot aastaintressiga 12%. Intressimakseid tehakse esimese nelja aasta jooksul kaks korda aastas, seejärel kord kvartalis. Võlakirjade lunastustähtaeg on 5. detsember 2030. Uued võlakirjad plaanitakse noteerida Frankfurdi börsi reguleeritud turul ja Nasdaq Tallinna börsi Balti nimekirjas.

Märkimisperiood kestab kuni 30. maini 2025 kell 15.30 ning võlakirju saab märkida Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa pankade kaudu. Avaliku pakkumise tulemused kuulutatakse välja eeldatavalt samal päeval. Võlakirjapakkumise täpsemad tingimused leiab www.iute.ee

Iute asutajad Allar Niinepuu ja Tarmo Sild võlakirjade noteerimisel börsikella helistamas.

Iute Group asutati 2008. aastal Eestis finantstehnoloogia ettevõttena. Pangandusgrupiks kasvanud Iute tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Alates 2023. aastast on Iute Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peasponsor.