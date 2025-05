Tagasi 30.05.25, 06:00 TACO ei MAGA, aga miski on mäda Donald Trumpi isiksus ja käitumine vaevalt muutuvad, ent nagu näeme, tekib vabas maailmas alati vastasmõju, mis seab arutule bravuurile piirid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva hinnangul oleks meelevaldne järeldada, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on kihutanud poliitilisse tupikusse, kuid viimase aja sündmused peegeldavad siiski mingil moel pöörete vajadust, sest senised teed pole osutunud loodetud viisil läbitavaks.

Alustades viimasest näitest: USA kaubanduskohus blokeeris enamiku Trumpi tollidest , sest leiab, et president ei tohtinuks kehtestada tolle hädaolukorra seadustele tuginedes. Ehk siis vastulöögi said peamiselt Trumpi “vastutollid” USA kaubanduspartneritele. Vaidlus pole loomulikult läbi ja võib jätkuda ülemkohtuni. Aga siiski – kuskil on piir, ütleb see otsus.

Turgudel paistab olevat saanud loksutamisest täiega kõrini, nagu LHV investorkogukonna juht Nelli Janson Äripäeva raadio usutluses sõnastas. Kinnituseks oli suuremate indeksite futuuride 1,5–2protsendine hüpe kohtuotsuse avalikuks saades.

Bloombergist loeme pea iga päev USA ettevõtetest, mis kannavad majanduspoliitika segaduse ja ebakindluse tõttu kahju. Nii näiteks on United Parcel Service, Ford, Mattel ja paljud teised oma tulemuste prognoose tagasi võtnud, viidates raskesti mõistetavaks muutunud tollitariifidele.

Wall Streetil on kulutulena levinud uus akronüüm, kirjeldamaks investorite reaktsiooni president Trumpi korduvatele tariifidele: see on TACO, Trump Always Chickens Out, mis peidab endas teravmeelset sõnamängu. Ingliskeelne väljend tähendab pabinasse sattudes viimasel hetkel otsustatust loobumist, mis seostub kanale (chicken) iseloomuliku argliku käitumisega.

Pole üllatus, et kana-paralleelist solvunud Trump, kelle kuvand on teadagi Jõuline Võitja, nimetas talle TACO teemal küsimuse esitanud ajakirjanikule vastates seda “kõige vastikumaks” küsimuseks.

Elon kergitas nokatsit

Tagasilööke tuleb riburada. USA riigivõlakirjade seis on andnud oma panuse kaubandussõja hukkamõistul. Trumpi hammas pole isiklikuks läinud rünnakutest hoolimata kuigivõrd mõjutanud Föderaalreservi juhti Jerome Powelli – intressimäärad jäid kuu alguses vaatamata presidendi survele langetamata.

MAGA (Make America Great Again)-deviisiga Elon Muski juhtimisel tõotati enneolematuid avaliku sektori kärpeid ja tõesti leidsid paljud teenistajad end tänavalt. Kasutatud meetodid seadsid kohati USA maine löögi alla ja esialgsest bravuurist hakkab toss välja minema.

Esioptimeerija Musk hakkas ühtäkki varju hoidma ja kergitas viimaks sootuks punast nokatsit . Mis tema efektiivsuse osakonnast ehk DOGEst edaspidi saab, ei tea. Kuid sõnades on juba tööriista vahetatud: kirvest saanud skalpell ning kuulukse, et vallandamise asemel hakatakse siin-seal hoopis riigiametisse värbama.

Ka välispoliitikas pole Trumpil kuigivõrd edulugusid. Lähis-Idas paistavad asjad olevat hullemaks läinud . Ukrainas pidi rahu saabuma teadagi 24 tunniga pärast Trumpi ametisse vannutamist, ent kuna Venemaa režiimi liider Vladimir Putin rahu ei taha, on USA president kistud KGB-stiilis mõjuvõimu mängudesse, tema avaldustest paistab kannatamatus ja kohati segaduski. (Tõsi, meie õnneks paistab Euroopa olevat end tõsisemalt käsile võtnud. Aitäh, Donald!)

Trumpile on jäänud välismaalastevastane väiklane retoorika, jõupositsioonilt tüli kiskumine Harvardi ülikooliga jmt, kuid suurte võitude kõrval, mida MAGA-strateegia tooma pidi, on see tilulilu.

Eeltoodust tulenevalt ei maksa hakata mõtlema, nagu USA naaseks endisse rolli. Trump pole enam eas, kus ta ühtäkki täielikult muutuks. Teisalt näitab Trumpile tekkinud vastumõju, et tänavu Trumpi-USA ja Putini-Venemaa vahele asetatud võrdusmärgid on äärmuslik tõlgendus. Vabas maailmas kehtivad vaba maailma seaduspärad.