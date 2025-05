Eesti parim tarneahelajuht lõi Anstlast globaalse tarneahela

Suure jaeketi riiulisse pääsemine pole nii suur probleem, nagu sageli arvatakse, ütleb Põlvas tegutseva Lõuna Pagarite juht Kaire Kivirähk, lisades, et väiketootjate jaoks on väljakutse pigem see, kuidas püüda poekülastaja tähelepanu olukorras, kus suured tootjad katavad massiivse tootmismahuga suure osa riiulipinnast.