Hiina majandustulemused jahutasid Aasia börse

Hiina majanduse oodatult tagasihoidlikud tulemused tegid Aasia börsidel meele pigem nukraks.

Hiina majandus kasvas teises kvartalis 6,7%, mis on 0,1% vähem kui esimeses kvartalis. Reutersi küsitletud analüütikud olidki oodanud tulemust 6,7% juurde. Kuigi Hiina majandusel läheb endiselt võrdlemisi hästi, on kinnisvarasektor hoo maha võtnud. Viimane on olnud juba pikemat aega Hiina majanduse üks peamistest ergutajatest. Mõju on tasapisi avaldamas ka tollitüli.

„Ma arvan, et asjad on veidi keerulised. Ühelt poolt on Hiina sisse viimas finantsleevendust, teisest küljest on majanduskasvu tempo hoo maha võtnud ja kasv ise kahanenud, mis on samuti risk majandusele,“ ütles Commerzbanki Aasia piirkonna vanemökonomist Hao Zhou CNBCle.

Kuigi Hiina majandustulemused vastasid ootustele, reageeris Hiina börs langusega. Shanghai Composite on 0,67% miinuses, Hongkongi Hang Sengi indeks kukkus aga 0,17%.