Analüütik: Danske aktsia saab ainult ülesmäge minna

Äripäev 18. juuli 2018, 15:24

Taani suuruselt kolmas pank Jyske Bank leiab, et praegu on Danske hädadest hoolimata hea investeering.

Jyske Banki analüütikud usuvad, et Danske aktsia on praegu teenimatult odav ning panustavad sellele, et pank suudab oma turuosa nii Norras kui ka Rootsis kasvatada, seisab värskes raportis. Jyski analüütikud on optimistlikud vaatamata sellele, et ettevõte näib praegu olevat enam kui riskantne – viimase kvartali tulemused jätavad paljuski soovida, Eestis pestud rahast loobumine tähendab enam kui veerand miljardi euro suurust väljaminekut, kasv on selletagi kidur ning ka aktsiate tagasiostuprogrammi tuleb selle valguses veel tõenäoliselt kärpida.

Peamised panused tehakse intressimäärade tõstmisele, sest see aitab neil marginaali parandada. Lisaks oodatakse suurt rahatulva investeerimistoodetesse.

Jyske andis täna varahommikul Danskele tugeva ostusoovituse ning näeb 12 kuu hinnasihti 250 Taani krooni juures. Praegu kaupleb ettevõte 176 krooni taseme juures.