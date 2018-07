Comcast vandus Disneyle alla

USA telekomifirma Comcast teatas neljapäeval, et loobub meediaimpeeriumi 21st Century Foxi varade jahtimisest, andes seeläbi vabad käed Disneyle, vahendab Wall Street Journal.

Comcasti otsusele eelnes kahe korporatsiooni mitme kuu pikkune lahing, mis päädis Disney juunikuise 71,3 miljardi dollari suuruse pakkumisega. Teisalt ei ole ettevõtete rivaalitsemine siiski veel lõppenud, kuna käimas on ka teine pakkumisheitlus - nii Comcast kui (peagi Disneyle kuuluv) Fox on esitanud aina suuremaid summasid Briti telefirma Sky enamusosaluse ostuks. Möödunud nädalal teatas USA telekomifirma, et on valmis käima iga Sky aktsia eest välja 14,75 naela. Sellega jõudis Comcast juba 18% kaugusele oma esimesest pakkumisest.