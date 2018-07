Disney ostab ära Foxi meelelahutusärid

Täna otsustasid nii Twenty-First Century Fox kui ka Walt Disney aktsionärid heaks kiita viimase poolt tehtud 71 miljardi dollari suuruse ostupakkumise Foxi filmi- ja televisioonivarade ostuks, vahendab Reuters.

Disney pidi eelmisel kuul oma ostupakkumist tõstma, kui USA kaabelfirma Comcast tegi Foxi televisiooniseriaalidele ja filmidele 66 miljardi suuruse ostupakkumise.

Comcasti ja Disney vaheline ostupakkumise võitlus oli osa suuremast meelelahutussektori võitlusest, kui meediafirmad peavad kulutama miljardeid dollareid, et võistelda Netlixi ja Amazoniga.

Eelmisel nädalal loobus Comcast edasise pakkumise tegemisest Foxi filmi- ja televisioonistuudiotele, kaabelvõrgule ja rahvusvahelisele televisiooniärile.

Twenty-First Century Foxi (sümbol FOX) aktsia on New Yorgi börsil täna 0,8% miinuses, firma turuväärtus on börsil 83 miljardit dollarit. Disney aktsia on täna 1,3% miinuses , firma antud hetke turuväärtus börsil on 167 miljardit dollarit.