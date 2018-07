Hiina nõrgestas jüaani

Hiina keskpank, mis reguleerib jüaani päevakurssi, kukutas valuuta viimase kahe aasta madalaimale tasemele, vahendab MarketWatch.

Täna nõrgenes jüaan USA dollari vastu 0,9%: ühe dollari eest saab 6,7871 jüaani. Sealjuures näeb Hiina keskpanga reeglistik ette, et jüaan võib Mandri-Hiinal kaubelda määratud tasemest veel 2% kallima või odavamana.

Hiina samm on eriti huvitav arvestades, et USA president Donald Trump jõudis vaid mõni tund enne jüaani nõrgenemist säutsuda: „Hiina valuuta kukub nagu kivi. Meie valuuta tugevneb. Ma pean ütlema, et see paneb meid ebasoodsasse olukorda.“

Kaubanduspinged USA ja Hiina vahel on viimastel kuudel jüaanile märkimisväärselt mõjunud. Viimase kuu jooksul on jüaan kukkunud dollari suhtes 5,3%, suuremate kaubanduspartnerite valuutade suhtes aga 3,5%.