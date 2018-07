Valgustitootja varjus aktsia

Ainult tellijale

Osram on Eestis tuntud kui elektripirnide tootja. Kuid tuleb välja, et elektripirni äri on ettevõte juba maha müünud.

Äri müük tekitas paksu verd firma nõukogus ning toonasele põhiaktsionärile Siemensile see käik ei meeldinud. Müük jõudis lõpule eelmise aasta märtsis ning Osram sai selle eest 448 miljonit eurot.

Osram on tegevuse ümberpööramise faasis ettevõte, kelle soov on minna üle tehnoloogiliselt keerulisemate valgustite tootmisele. Sellega on mindud isegi niikaugele, et 2015. aastal müüdi oma tavapäraste valgustite äriüksus (LEDVANCE) hiinlastele.

Osrami peakontor asub Saksamaal Münchenis ning ettevõte pakub valgustisüsteeme autodele, ehitistele ja teedele-tänavatele. Uus ärivaldkond on mobiilseadmete valguslahendused.

Suurima osakaalu käibest annavad aga erivalgustusseadmed. Samas on kõige kasumlikum optiliste pooljuhtide segment - sinna kuuluvad LED-valgustid, mida kasutatakse autode valgustusseadmetes, ruumide valgustamiseks ja laserkiires.

Viimasel ajal on LED-valgustite kasutusala laienenud ka mobiiltelefonidesse. Näiteks andis Hiina telefonitootja Xiaomi Osramile hiljuti auhinna selle eest, et Osram töötas välja mobiiltelefonis kasutatava termokaamera, mis võimaldab Xiaomi tipptelefonides termograafilise valguse abil tuvastada kasutaja nägu, et nii telefon lukust vabastada.

Uudis, mis lõi jalad alt

Tänavu 28. juunil tuli Osram välja uudisega, mille peale kukkus aktsia päevaga lausa 23%. Nimelt selgus, et tänavune kasum ei tule selline, nagu oodati.

Kui tavaliselt langevad aktsiad selliste kasumihoiatuste peale umbes 8—10%, siis Osrami puhul võimendas aktsia langust asjaolu, et investorid olid niigi ärevad globaalse automüügi pärast. Märkimist väärib ka see, et alles 24. aprillil tõi Osram kasumiprognoosi niigi allapoole.

Uue prognoosi järgi ootab Osram sel aastal 1—3% müügikäibe kasvu - varasema 3—5% asemel. Kohandatud EBITDA kasumiks oodatakse 570—600 miljonit eurot varasema 640 miljoni euro asemel (eelmisel aastal 621 mln).

Osram lubas seoses kasumiprognoosi allatoomisega kiirendada kulude kärpimist ning tehaste reorganiseerimist. Muu hulgas toodi välja, et kaubanduse piirangud ja tollimaksud hakkavad autotööstust pidurdama.

Autotööstuse mõjud

Juuni keskel teatas Saksa autotootja Daimler, et tänavune kasum tuleb prognoositust väiksem, sest Hiina importtollimaks vähendab sealset Mercedes-Benzi linnamaasturite müüki. Samuti ei saavat Daimler kogu tollimaksuga kaasnevat lisakulu panna klientide õlule.

BMW ja Daimler küll ekspordivad autosid USAsse, kuid mitut nende mudelit toodetakse USAs, et vältida USA 25% tollimaksu pikap-tüüpi autodele.

Niisiis võivad Saksa autotootjad sattuda surve alla, kui jõustub Trumpi plaanitud 20% importtollimaks Euroopas toodetud autodele. Teiselt poolt aga satuvad niikuinii löögi alla Daimleri USAs toodetud linnamaasturid, sest Hiina otsustas 25% tollimaksu alla panna just USAs toodetud ja sealt Hiinasse saadetavad autod.

Saksa autotootjate lisakulu Trumpi plaanitavast tariifist võib olla 4,5 miljardit dollarit aastas, arvutas Londonis asuva Evercore ISI analüütik Arndt Ellinghorst.

Autotööstust rõhuvad veel ka karmimad heitgaaside emissiooninõuded, mis lähevad Euroopas käiku aasta teisel poolel. Volkswagen andis juba teada, et paneb kuni septembri lõpuni ühel või kahel päeval nädalas tootmise kinni, et võimaldada karmimat emissioonikontrolli.

Firma on struktuurses muutuses

Osram ei viidanud kasumihoiatusega küll ainuüksi autotööstuse probleemidele, vaid ka sellele, et osad kliendid on projekte edasi lükanud 2019. aastasse. Need projektid on seotud mobiilseadmete ja aiandusega.

Osram on keerulises olukorras juba viimased kolm aastat, kui firma juhataja Olaf Berlien avalikustas 2015. aastal uue strateegia, mis viis tülideni nõukogus ning tõi kaasa avaliku vaidluse Saksa suurettevõtte ja toona Osrami suurima aktsionäri Siemensiga.

Firma, mille turuväärtus oli veel aasta tagasi 6,9 miljardit eurot, on langenud 3,2 miljardi euro tasemele ehk alla oma aastakäibe. Veel selle aasta alguses oli Osrami turuväärtus 7,4 miljardit eurot.

Valgustitootja rahandusaasta lõppeb septembris ning uue kasumiprognoosi järgi teenib Osram sel rahandusaastal 1,0–1,2 eurot aktsiapõhist kasumit. Ainult selle järgi hinnates võib öelda, et aktsia on üle 33eurose hinna juures kallis. Kuid arvestades firma potentsiaalset kasumiteenimise võimet, ootavad analüütikud juba järgmiseks aastaks 2,56 euro suurust aktsiapõhist kasumit. Selle järgi tuleb Osrami ettevaatavaks hinna-kasumi suhtarvuks 13,1 korda, mis on juba küllalt soodne näitaja.

Kuna Osramil on raha veidi rohkem kui võlga, siis toob see firma väärtuse näitaja (turuväärtus pluss netovõlg) praeguse aktsia hinna juures suhteliselt madalale. Nii et EV/EBITDA 6,6kordse suhtarvu juures võib Osrami aktsiat odavaks pidada.

Kokkuvõttes tasub aktsial silma peal hoida, sest sakslastel on oskus valmistada heal tasemel tehnoloogilisi asju.