Hiinlaste Xiaomi kulgeb kui Ameerika mägedel

Odavama otsa nutitelefone tootva Xiaomi esimesed börsinädalad on olnud kõike muud kui stabiilsed. Kuigi analüütikute hinnangul on ettevõtte aktsia ülehinnatud ning laienemisperspektiivid kesised, kõigutavad firma turuväärtust eelkõige regulatsioonid.

Avaliku esmaemissiooni ebaõnnestumise põhjuseks peetakse eelkõige seda, et Mandri-Hiina investorid ei pääsenud aktsiale ligi. Seda seetõttu, et nii Shenzheni kui ka Shanghai börsil on keelatud investeerida ettevõtetesse, mille aktsionäride struktuur eelistab üht investorit teisele ehk mille puhul on näiteks emiteeritud erineva nimiväärtusega aktsiaid. „Paljud investorid ei saa sellisest süsteemist lihtsalt aru,“ viitasid börside pressiesindajad sellele, et tulevasi aktsionäre on vaja struktuuri keerukuse eest kaitsta.

Täna kaupleb Xiaomi aktsia 19,9 Hongkongi dollari juures, mis tähendab, et selle väärtus on 16,6dollarilisest avanemishinnast vaatamata volatiilusele 18 protsendi võrra kerkinud. See tähendab, et Xiaomi aktsia on jõudnud loodetud IPO hinna vahemikku, milleks algselt pakuti 17–22 Hongkongi dollarit.

Xiaomi jaoks on aga mandril asuvad investorid võtmetähtsusega, sest ettevõte on oma 8 tegevusaasta jooksul turustanud enamuse oma toodangut seal. Kuigi edukalt on laienetud ka Euroopasse ja Indiasse, usuvad analüütikud, et kõige rohkem entusiastlikke ning firmaga sidet tundvaid investoreid asub ikkagi Hiinas.

Analüütikute arvamus sai kinnitust päev hiljem, mil Hongkongi börs teatas, et on Shanghai ja Shenzeniga asunud läbirääkimistesse piirangute kaotamiseks ning Xiaomi lubamiseks mandrile, ja et see võib juhtuda juba 23. juulil. Aktsia väärtus kerkis uudise peale pea kümnendiku ning kolmapäeval kerkis aktsia rohkem kui 3 protsenti ning sulgus 21,55 Hongkongi dollari tasemel. „Aktsia tõusu toetas peamiselt fakt, et peagi kuulub see Hang Sengi indeksisse,“ ütles Kingston Securitiesi analüütik Dickie Wong. „Lühiajaliselt spekuleeritakse hiinlaste entusiasmile, et nad saavad viimaks Xiaomist osa.“

Ameerikas on aga erinevate nimiväärtustega aktsiate emiteerimine lubatud juba kümnendeid ning kuna seal jääb tuumikomanikele võimalus ka pärast raha kaasamist oma ettevõtet paremini kontrollida, on mitmed Hiina ettevõtted liikunud New Yorgi börsile. Suuremate näidete hulka kuuluvad Alibaba ja Baidu.

Sisu määrab tuleviku

Pärast lühiajalisi kõikumisi põhjustanud regulatiivsete tegurite selginemist sõltub ettevõtte tulevik aga eelkõige sellest, kui palju suudetakse kasvada. Analüütikud kahtlevad, kas Xiaomi suudab oma ambitsioonikaid plaane internetiäri arendamisel ellu viia. Praegu teenitakse enamik käibest nutitelefonide müügist, kuid üha enam üritatakse laieneda ka meedia- ja reklaamiärisse.