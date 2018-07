Hiilgava kasumiga Caterpillar tõstab hindu

Ehitus- ja kaevandusseadmeid tootva Caterpillari kasum kasvas möödunud aastaga võrreldes enam kui kaks korda, aga sellegipoolest on ettevõte sunnitud hindu tõstma, vahendas MarketWatch.

Caterpillar teatas, et kuivõrd tariifisõda käib täie hooga, on oodata, et ettevõtte materjalikulud tõusevad teisel poolaastal 100-200 miljoni dollari võrra. Seetõttu on ettevõte plaaninud hinnasurvega toime tulemiseks tõsta hindu.

Sellest hoolimata kergitas Caterpillar aasta prognoosi – käivet aktsia kohta oodatakse varasema 10,25–11,25 dollari asemel nüüd 11–12 dollari juurde.

Caterpillari aktsia on tulemustele reageerinud 0,7% tõusuga ning edenenud 143 dollarile. Aasta kokkuvõttes on aktsia aga 7,7% punases.