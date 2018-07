El-Erian: ameeriklased on jätnud „uue normaalsuse“ selja taha

Rait Kondor 30. juuli 2018, 22:38

Mohamed El-Erian https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180730/BORS/180739956/AR/0/AR-180739956.jpg

Allianz SE majandusnõustaja Mohamed El-Erian ütles, et USA on lõpuks välja murdnud kriisijärgsest majanduslikust nõrkusest ning ameeriklased on „uue normaalsuse“ selja taha jätnud, vahendab Bloombergi uudisteportaal.