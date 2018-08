Baidu ületas ootusi, aktsia järelturul plussis

Hiina internetihiiu Baidu öösel avaldatud tulemused näitavad, et tugev reklaamikäive suudab isegi suurel laienemise ajajärgul investoreid rõõmustada.

Baidu kogukäive tõusis peaaegu veerandi võrra, 26 miljardile jüaanile (3,8 mld USA dollarile), sealjuures kasvas tublisti reklaamikäive, kokku 21,1 miljardile jüaanile (3,1 mld dollarile). Analüütikute hinnangul on kasvu taga Baidu uus uudiseäpp, mis meenutab Facebooki uudisvoogu. Puhaskasum kasvas 45%, 6,4 miljardile jüaanile (0,94 mld dollarile). Väga head kasvu on näidanud Hiina Netflixiks kutsutav iQIYI, mis tuli äsja börsile ja mille käive on aastaga tõusnud 4,3 miljardilt jüaanilt 6,2 miljardile.

Kuigi Baidu on viimastel kvartalitel väga häid tulemusi näidanud, on selle taga väga nutune aeg 2016. aastast, mil Hiina valitsus keelas Baidul meditsiinireklaamide näitamise ja pani sellega ettevõtte reklaamitulu tugeva surve alla, meenutab Reuters. Sellest ajast alates on Baidu teinud palju ümberkorraldusi ning suutnud seni uusi valitsuse sanktsioone vältida. Lisaks sellele on Baidu kontserni struktuuri korrastanud ja müünud teiste hulgas toidukulleriteenust pakkuva äri.

See ei tähenda sugugi, nagu oleks Baidu kasv lõppenud. Kaugel sellest. Üks põhjus, miks Baidu aktsia surve all on, on tingitud ettevõtte ambitsioonikatest arendus- ja lainenemisplaanidest, mis neelavad hiigelsummasid. Robin Li juhitav ettevõte investeerib suurelt tehisintellekti, isesõitvatesse autodesse, tehisintellektiga seotud kiipidesse ja reklaamidesse. Kuna tehisintellekti suund on Baidu jaoks ülioluline, siis kukkus aktsia mais peaaegu 10%, kui sai teatavaks, et selle osakonna juht Lu Qi lahkub ametist. Reutersi analüütikud on aga välja toonud, et need projektid on praegu veel üsna lapsekingades ja investoreid kasvunumbritega ei rõõmusta – pigem jääb ärikasumi marginaal pikaks ajaks 20 juurde püsima.