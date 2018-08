EfTEN kasvatas fondide mahtu ja loob uue fondi

Äripäev 07. august 2018, 14:27

EfTEN teatas, et on esimese poole aastaga kasvatanud kõikide kinnisvarafondide mahtu 6%, enam kui poolele miljardile eurole, ning loob II fondi asemele uue fondi.

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas nentis, et aina raskem on leida fondidele uusi sobivaid investeerimisobjekte eelkõige müüjate suure hinnaootuse tõttu. "Balti pangandusturul on konkurentsivõimelisi laenuandjaid olulisel määral vähenenud, mis on endaga kaasa toonud riskimarginaalide tõusu," kirjutas Arakas investoritele. Seevastu oodatakse Euroopa Liidus intressimäärade kasvu, mis peaks finantseerimistingimusi kallimaks muutma ning sellega Balti ärikinnisvara tootlusmäärade vähenemist pidurdama. "Erineva investeerimisstrateegiaga EfTEN Real Estate Fund III AS ja loodav EfTEN Real Estate Fund IV plaanivad investeerimistegevust jätkata, kuid on tänase hinnataseme juures konservatiivselt meelestatud. Sestap ei saa me investoritele lubada kiiret uute investeeringute tegemiste tempot."

Kõige suurem on EfTENi II kinnisvarafond, kus on hallatavaid varasid 252,2 miljoni euro jagu. Müügitulu kasvas ligi 11 miljonilt eurolt 13,9 miljonile eurole, puhaskasum suurenes 5,4 miljonilt 7,6 miljonile eurole. Kokku on fond teinud kuus investeeringut, neist värskeim on tänavu Mustamäe Marienthali ärimaja. "EfTEN Kinnisvarafond II AS on oma äriplaani järgse fondimahu poolaasta lõpu seisuga ületanud. Seoses sellega peatab fondivalitseja uute investeeringute tegemise fondi ning toob 2018. aasta teises pooles turule ainult institutsionaalsetele investoritele suunatud EfTEN Real Estate Fund IV," kommenteeris Viljar Arakas.

Üheksa aastat tagasi asutatud EfTEN Kinnisvarafond AS, mis haldab 209,7 miljoni euro eest varasid, vähendas nii müügitulu kui ka kasumit: müügitulu jäi 7,7 miljoni ja puhaskasum 4,5 miljonile eurole.

Kolmest mahu poolest väikseim, III fond, mille aktsiad on saadaval ka börsil, kasvatas müügitulu esimesel poolaastal 3,5 miljonilt eurolt 4,1 miljonile, kuid kasum vähenes 4 miljonilt 3,2 miljonile eurole. Fondijuht Viljar Arakas tõi välja, et fondil on käsil aktiivne investeerimisfaas ning poolaasta olulisemateks sündmusteks pidas ta Vilniuse büroohoone ostu ning DSV Riia logistikakeskuse valmimist. Samuti on kavas Tallinnas Hortese aianduskeskuse ehitamine.

EfTEN Real Estate Fund III aktsia on tänavu kallinenud 2,3% ning kauples viimati 15,65 eurol.