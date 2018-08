Saksa tööstustoodang vähenes kardetust rohkem

Äripäev 07. august 2018, 12:44

Euroopa suurima majandusega riigis vähenes värskete andmete järgi juuni tööstustoodang peaaegu protsendi jagu.

Kuigi analüütikud ootasid tööstustoodangu pooleprotsendist vähenemist, siis Saksa majandusministeeriumi andmed näitavad, et langus oli veel suurem, 0,9 protsendipunkti. Ehitussektorit tabas 3,2 protsendiga suurim langus. Seevastu energiatootmine oli 2,9 protsendiga plussis. Teises kvartalis kasvas tööstustoodang kokkuvõttes 0,4%.

Saksa statistikaameti andmetel jäi eksport juunis samale tasemele, samal ajal kui import suurenes 1,2 protsendi võrra ning see vähendas ka väliskaubanduse ülejääki 19,3 miljardile eurole. Poolaasta lõikes on väliskaubanduse ülejääk 121,5 miljardi euro juures, mida on sama palju kui möödunud aastal samal ajal.