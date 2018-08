Börs: Türgi majanduskriis pani aktsiad kukkuma

Aktsiaturud odavnesid üle maailma ning peamiseks põhjuseks peetakse Türgi majanduskriisi, sest riigi valuuta on väga järsult odavnenud, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks kukkus täna tublisti, ka Euroopa ja Aasia turud taandusid. 10-aastaste võlakirjade tootlus langes 2,9 protsendi tasemest madalamale, sest täna ilmunud andmed viitasid inflatsiooni kiirenemisele, mis tähendab, et intresside tõstmise tõenäosus on kõrgem.

USA ja teiste riikide vahelised geopoliitilised pinged on sellel nädalal turgudele kõige rohkem mõju avaldanud. Türgi liir on väga kiiresti odavnema hakanud ning investorid kardavad, et see võib levida teistesse riikidesse. USA president Donald Trump otsustas Türgi vastu suunatud tariife kahekordistada.

S&P 500 indeks langes kokku 0,7 protsenti, 2836 punktini. Nädala lõikes odavnes S&P 500 kokku 0,25 protsenti. Stoxx Europe 600 indeks kukkus 1,1 protsenti, Saksamaa DAX indeks kaotas 2 protsenti.

Bloombergi dollariindeks hüppas 0,7 protsenti ning jõudis viimase kuue nädala kõrgeima tasemeni.

WTI toornafta kallines 1,2 protsenti, 67,63 dollarini barrelist. Kulla hind langes 0,1 protsenti, 1219 dollarini untsist.