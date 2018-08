Börs: Türgi liiri taastumine viis aktsiaturud kasvule

Türgi liiri järsust kukkumisest põhjustatud paanika täna lõppes, kui liir tõusis dollari vastu 9%, mis rahustas aktsiaturge, nii et USA aktsiate koondindeks kerkis päeva lõpuks 0,7%. Tõusule aitasid kaasa mitme ettevõtte tugevad kvartalitulemused.

Türgi liir tõusis täna dollari vastu 9%, nii et kui eile õhtul maksis dollari 6,96 liiri, siis teisipäeva õhtul maksab dollar 6,39 liiri. See on väike leevendus hiljutisele 30% suurusele liiri kursi langusele. Eile 10% langenud Türgi aktsiate indeksfond (sümbol TUR) tõusis täna USA turul 10,5% 21,07 dollarini.

Coachi ja Kate Spade’i kotte tootev ja müüv Tapestry üllatas analüütikuid ja investoreid oodatust paremate müüginäitajate ja prognooside tõstmisega, nii et Tapestry aktsia kerkis täna lausa 12%.

Teiseks tugevaks tõusjaks oli tele- ja raadioauditooriumi ning tarbekaupade turuosa jälgimisfirma Nielsen, mis peale eilset 12% suurust tõusu kerkis täna veel 6%. Põhjuseks turu ootus, et Elliotti fond soovib Nielseni börsilt ära viia, mis peaks oodatavalt toimuma praegusest börsihinnast kõrgema hinna pealt.

Kiipide ja graafikakaartide tootja Nvidia aktsia kerkis täna 2% 261 dollarini, peale seda, kui avalikustas uue põlvkonna tooted, kus on kasutatud uut Turingi graafilist tehnoloogiat. Nvidia avalikustab oma eelmise kvartali majandustulemused neljapäeval peale turgude sulgemist.

Amazoni aktsia kerkis täna 1,2% 1919 dollarini, nii et Amazoni turuväärtus on 935 miljardit dollarit ehk Apple’i järel on tegemist suuruselt teise börsil noteeritud firmaga maailmas. Apple’i turuväärtus ületas eelmisel nädalal 1 triljoni dollari piiri ning täna on firma turuväärtus kerkinud 1,013 triljoni dollarini.

Marketwatch toob välja, et LPL Researchi arvestuse kohaselt jõuab USA aktsiaturg 22. augustil kõigi aegade kõige pikemale pulliturule, kui võtta pullituru alguskuupäevaks eelmine turu põhi 2009. aasta märtsis. Pullituruks nimetatakse seda, kui aktsiaindeksite kasv on kestnud selliselt, et vahepeal ei ole olnud 20% suurust indeksi langust ükskõik missugusel perioodil.