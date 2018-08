USA baasinflatsioon viimase kümnendi kõrgeim

USAs on inflatsioon kiirenemas, aga ökonomistid ei arva, et olukord lähikuudel jätkub, vahendab MarketWatch.

USA tarbijahinnaindeks tõusis juulis 0,2 protsenti, millele aitas kaasa eluasemega seotud kulude kasv. Inflatsiooni aeglustas veidi energiahindade langus. Näitaja oli MarketWatchi küsitletud ökonomistide ootustega kooskõlas.

12 kuu lõikes tõusis indeks 2,9 protsenti, juunis oli näitaja sama. Baasinflatsioon, kus on bensiini- ja toiduhinnad välja arvatud, kasvas kuu lõikes 0,2 protsenti. Aasta lõikes ulatus baasinflatsioon aga 2,4 protsendini, mis on kõrgeim näitaja alates 2008. aasta septembrist.

Ökonomistid keskenduvad rohkem baasinflatsioonile, sest selle põhjal on tuleviku hinnatrende parem ette ennustada.

Kui numbreid lähemalt vaadata, siis on selgub, et eluasemekulud kasvasid juulis 0,3 protsenti. Toiduhinnad tõusid 0,1 protsenti ja energiaga seotud kulud vähenesid 0,5 protsenti.

Baasinflatsioon on viimasel ajal USAs kiirenenud, aga ökonomistide hinnangul peaks inflatsioon lähikuudel jahtuma hakkama. Kuna hinnad tõusevad, töötuse määr on madal ja majandus tugev, siis peaks Föderaalreserv septembris intresse tõstma.

Chicago Föderaalreservi president Charles Evans ütles, et tema arvates ei ületa inflatsioon liiga palju 2 protsendi piiri. Samas võib veidi karmim rahapoliitika olla vajalik järgmisel või ülejärgmisel aastal.

„Inimesed ootavad, et inflatsioon tõuseb veel, aga ma ei usu, et see väga palju enam kiireneb,“ ütles Societe Generale USA ökonomist Omair Sharif MarketWatchile.