Nielseni aktsia tõuseb täna 9%

Tele- ja raadiosaadete auditooriumi suurust mõõtev Nielseni firma aktsia on täna tõusmas peale seda, kui nõrgalt esinevate firmade aktsiate ostmisega tuntuks saanud fondiettevõte Elliott Management ostis üle 5% osaluse Nielsenis ning soovib sundida seda erainvestoritele müüma, vahendab Reuters.

Elliott Management teatas börsiteates, et omab 5,1% Nielsenist ning koos tuletisväärtpaberitega on Elliottil 8,4% suurune majanduslik positsioon. Selle positsiooni turuväärtus on 640 miljonit dollarit.

Nielseni turuväärtus on ligikaudu 8 miljardit dollarit ning firma aktsia oli enne tänast tõusu kukkunud käesoleval aastal 40%, mis tegi sellest halvemuselt kolmanda aktsia S&P 500 indeksisse kuuluvate aktsiate seas. Wall Street Journal kirjutas, et mitmed erainvesteeringute ettevõtted on näidanud huvi Nielseni börsilt välja ostmise osas.

Elliott Management, mille asutajaks on USA-s tuntud fondijuht Paul Singer, on teada selle poolest, et otsib üle maailma üles selliseid börsifirmasid, mille aktsia hind on erinevatel põhjustel alla läinud ning mille osas fondijuht arvab, et teatud sammude toel saaks aktsia hinda oluliselt parandada. Sel kevadel oli Elliottil kõva võitlus Itaalias, kus võisteldi Telecom Italia osaluse ja nõukogu kohtade pärast prantslaste Vivendiga, eesmärgiga sundida Telecom Italiat osasid varasid müüma.

Käesoleva aasta juulis kukkus Nielseni aktsia hind päevaga 25% peale seda, kui ettevõtte teatas nõrkadest teise kvartali tulemustest ning langetas käesoleva aasta käibeprognoosi.

Nielsen osteti viimati erakapitaliettevõtete poolt börsilt välja 2006. aastal ning firma viidi uuesti börsile 2011. aastal.

Täna on Nielseni aktsia hind kerkinud 9,2% 24 dollarini.