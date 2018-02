Paul Singer: krüptovaluutad on "briljantne pettus"

Kuulus riskifondi juht ütles krüptovaluutade kohta karmilt – tema sõnul on pole nende taga olevas tehnoloogias midagi erilist ning tegemist on pettusega, vahendab MarketWatch.

„Mõne aja pärast räägitakse krüptovaluutadest kui ajaloo ühest suurimast pettusest,“ kirjutas Paul Singer klientidele saadetud kirjas.

Singer, kes lõi riskifondi Elliott Management, ütles, et digitaalsed varad, mis on viimasel ajal esile kerkinud, pole ainult mullis. „See ei ole ainult mull või pettus. See iseloomustab inimeste meeletut tahet kasutada ära midagi, millega loodetakse jõuda tähtedeni.“

Singeri kommentaarid tulevad ajal, mil bitcoini hind on pärast kohutavat aasta algust uuesti tõusma hakanud. Detsembrist veebruarini odavnes krüptovaluuta üle 70 protsendi ning jõudis alla 6000 dollari taseme. Nüüd on bitcoin tõusnud uuesti üle 11 000 dollari. Seda vaatamata asjaolule, et investorite seas on skeptikud palju sõna võtnud. Näiteks teatas Goldman Sachs hiljuti, et suurem osa krüptovaluutadest kukub väärtuselt nulli.

Varajuht on ka varem bitcoini kritiseerinud – 2014. aastal ütles ta, et digiraha on väga noor ning digitaalseks kullaks seda nimetada ei saa. Ta seadis küsimärgi alla ka krüptovaluutadega kauplejate moraali ja eetika.