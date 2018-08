Swedbank: oodake liiri stabiliseerimist

Äripäev 13. august 2018, 17:14

Valuutavahetuspunkt Istanbulis. https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180813/BORS/180819898/AR/0/AR-180819898.jpg

Swedbank, kes on Ida-Euroopa fondiga ligi 40% Türgi-suunalisi investeeringuid teinud, soovitab investoritel oodata liiri taastumist ning ütleb, et huvitavaid ettevõtteid on Türgis veel küll.

Järgneb Swedbanki investeerimisfondide kommentaar Türgis toimuvale. Arenevatele turgudele investeerimine on seotud kõrgemate riskidega, mis muu seas tähendabki suuremat hinnakõikumist. Türgi puhul on paari viimase aasta jooksul poliitiline risk oluliselt tõusnud ja seda läbi presidendi võimutäiuse suurenemise. Näiteks ei meeldinud rahvusvahelisele investorkonnale uue valitsuse koosseis, kuhu muu hulgas kuulub presidendi lähikondseid. Tõenäoliselt on veel õli tulle valanud kehvenenud suhted USAga nii kurdide kohtlemise kui ka Türgi-Vene relvatehingu tõttu. Ilmselt häirib paljusid investoreid enim keskpanga küsitav sõltumatus ja viimane, koos kasvanud inflatsiooniga, ongi pannud türgi liiri tugeva müügisurve alla. Energia importijana on Türgi väga avatud nafta hinna muutusele. Alates aasta algusest on nafta hind dollaris tänaseks tõusnud ligi 9%, samas paar kuud tagasi oli hinnatõus 19% juures. Tõenäoliselt võeti eelmise nädala lõpus suuri spekulatiivseid positsioone liiri edasisele langusele. Seetõttu võib olukorra muutusel ka vastupidine liikumine olla väga kiire ja terav.