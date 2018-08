Türgi aktsiad langevad USA turul ligikaudu 10%

Rait Kondor 13. august 2018, 21:33

Türgi president Erdogan innustas eelmisel reedel inimesi vahetama oma muus valuutas olevad säästud ning kulla Türgi liiri vastu, et kaitsta liiri edasise kukkumise eest. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180813/BORS/180819894/AR/0/AR-180819894.jpg

Türgi liiri tänase languse valguses on USA turul edasi langenud ka seal kauplevad Türgi aktsiad, nii et Türgi aktsiate liikumist kajastav indeksfond on langenud päevaga 10%.