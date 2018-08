Börs: aktsiaturgudel valitseb langusmeeleolu

Aktsiaturud langevad üle maailma, sest Türgi liiri järsk langus tekitab investorites hirmu ka muude kõrgema riskiga varaklasside suhtes. USA aktsiaturg langes täna 0,4%, tähistades neljandat järjestikust languspäeva.

Türgi ja USA vastasseisu tõttu on usaldus Türgi rahasüsteemi vastu kahanenud, mis on omakorda viinud Türgi liiri väärtuse lühikese aja jooksul dollari ja euro vastu 30% allapoole. See on omakorda tekitanud doominoefekti teistel arenevatel turgudel ning väiksemal määral ka Euroopa ja USA aktsiaturgudel.

Türgi liiri langust ei peatanud esmaspäeval ka Türgi keskpanga avaldus, kus öeldi, et keskpank pakub Türgi kommertspankadele nii palju likviidsust, kui neil parasjagu vaja on. Osade kommentaatorite väitel ei rahuldanud turuosalisi need sõnad seetõttu, et oodati ka intressimäärade tõstmist liiri kaitsmiseks.

USA aktsiaturg langes esmaspäeval 0,4%, Euroopa suuremad aktsiaturud langesid 0,3 kuni 0,5%.

USA-s olid märkimisväärseteks tõusjateks kiibitootja AMD aktsia 3,5% suuruse plussiga, Twitteri aktsia, mis tõusis 2,5%, kuna sai positiivse kommentaari Citroni analüüsimajalt ning Apple aktsia, mille hind tõusis 0,65% 208,87 dollari peale, olles päeva sees teinud ka uue kõigi aegade hinnatipu 210,95 dollari peal. Apple’i aktsia turuväärtus on nüüd 1,009 triljonit dollarit.

Homme on turgude jaoks oluline jälgida, kas Türgi liiri olukord stabiliseerub. Hetkel maksab USA dollar 6,95 Türgi liiri.