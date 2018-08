Türgi liir taastub võimsalt

Türgi liir on täna suuremate valuutade suhtes tublisti taastunud, vahendab MarketWatch.

Türgi liir on USA dollari suhtes kallinenud veidi üle 5 protsendi ning ühe dollari eest saab 6,535 liiri. Veel eile õhtul maksis üks dollar 6,885 liiri. Euro suhtes tugevnes liir umbes sama palju.

Esmaspäeval avalikustas Türgi Keskpank meetmed, millega plaanitakse turgudel likviidsust parandada. Investoreid see palju ei kõigutanud ning jätkuvalt muretsetakse riigi majanduse pärast. Türgi president Tayyip Erdogan on süüdistanud liiri odavnemises USAd, sest riik kehtestas Türgi vastu sanktsioonid pastor Andrew Brunsoni kinnipidamise eest.

Nädalavahetusel ütles Erdogan, et intressimäärasid nad tõsta ei taha. Kriitikud ja ökonomistid aga ütlevad, et see samm on vajalik valuutakursi languse peatamiseks. Türgi president süüdistas „sotsiaalmeedia terroriste“ valeinfo levitamises riigi majanduse kohta.

Osad eksperdid ütlevad, et Türgi kriis ei tohiks muid riike ja turge märkimisväärselt mõjutada. „Meil ei ole kahtlust, et neid probleeme võib leida aga teistest riikidest, aga suuremalt jaolt on need riigisisesed,“ ütles Standard Banki valuutaturgude strateeg Steven Barrow. „Tähtsaim probleem on ehk see, et USA intressimäärad ja dollar tõusevad, mille tõttu kasvavad ka laenukulud.“