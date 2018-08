Investorid panustavad agressiivselt USA aktsiatele

Pulliturg, mis viis USA aktsiaturud sellel aastal kõigi aegade rekordini, võib olla otsa saamas, selgub Bank of America Merrill Lynchi küsitluse tulemustest.

USA aktsiate allokatsioon investorite portfellides tõusis kõrgeima tasemeni alates 2015. aasta jaanuarist, selgub küsitlusest. See tähendab, et esmakordselt viie aasta jooksul on USA aktsiainvestorite seas kõige populaarsem regioon.

„Investorid ütlevad meile, et nad panustavad USA aktsiatele, Föderaalreservile ja dollarile. Meie vaade on selge – kasumid, rahapoliitika ja tootlused on jõudnud potentsiaali tippu,“ ütles BofAML peastrateeg Michael Hartnett. „Ettevõtete laenumahtude kasv on murettekitav ja see ütleb, et võlakirjadel peaks aktsiatest paremini minema. Nõrgem kasumikasvu väljavaade viitab sellele, et kaitsvatel aktsiatel võiks paremini minna kui tsüklilistel.“

Teise kvartali tulemuste hooaeg on olnud väga tugev ning see on aidanud aktsiaturgudel läheneda uutele rekorditele.

57 protsenti küsitlusele vastanutest ütlesid, et kõige suurem risk turgudele on kaubandussõda. Lausa 67 protsenti vastanutest arvasid, et USA on börsifirmade kasumikasvu osas kõige perspektiivikam regioon. Viimati oli see näitaja nii kõrgel 17 aastat tagasi.