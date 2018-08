"Hiina Facebooki" väärtus on langenud pea 200 miljardi võrra

Hiina tehnoloogiafirma Tencent on pärast jaanuaris saavutatud tippe kaotanud oma turuväärtusest lausa 178 miljardit dollarit, vahendab CNBC.

Aasia kõige väärtuslikuma tehnoloogiafirma aktsia jõudis 23. jaanuaril kõigi aegade tipuni – 474,6 Hongkongi dollarini. Alates sellest on aktsia kukkunud 31 protsenti, sest investorid muretsevad ettevõtte mänguäri pärast.

Tencenti turuväärtus oli jaanuaris 573,3 miljardit dollarit ning vahepeal mööduti isegi Facebookist. Nüüd on turuväärtus kukkunud 395 miljardini, mis tähendab, et kokku on ettevõtte väärtus langenud lausa 178 miljardi dollari võrra. Võrdluseks võib välja tuua, et langus on võrreldav Netflixi või kahekordse Goldman Sachsi turuväärtusega.

Tõsi küll, analüütikud on jätkuvalt positiivselt meelestatud. Ükski neist ei soovita Tencenti müüa ning keskmine hinnasiht on seatud 477,25 Hongkongi dollarile, selgub Reutersi andmetest.