Hiina sotsiaalmeediagigant läheb Facebookist mööda?

Hiina sotsiaalmeediagigant, mida võrreldakse Facebookiga, suutis eelmise aasta neljandas kvartalis oma kasumi kahekordistada, vahendab CNN Money.

Tehnoloogiafirma Tencent, mida juhib Hiina rikkaim mees, suutis oma kvartali kasumit aastases võrdluses kasvatada 98 protsenti.

Kõige paremini tuntakse ettevõtete populaarse mobiilirakenduse WeChati loojana. Ettevõtte kasum ulatus 2017. aastal 11 miljardi dollarini. Võrreldes 2016. aastaga kasvas kasum lausa 75 protsenti.

Võrdluseks võib välja tuua, et Facebooki kasum ulatus mullu 16 miljardi dollarini. Tencenti kasumi kasv on aga tunduvalt kiirem. Facebooki kasum kasvas neljandas kvartalis 20 protsenti, Tencenti oma ligi viis korda enam.

Tencenti juht on miljardär Ma Huateng, keda tuntakse ka Pony Ma nime all. Ta tõi välja, et kõige tugevamat kasvu on näidanud ettevõtte videode voogedastuse ja mobiilimängude äri.

„Ettevõte otsib praegu viise, kuidas video, maksete, pilveteenuste, tehisintellekti ja nn targa jaemüügiga seotud investeeringuid märkimisväärselt suurendada,“ lisas Huateng.

Tencent ületas turuväärtuselt Facebooki neli kuud tagasi. Ühtlasi sai Tencentist maailma suuruselt neljas börsifirma. Ettevõttest on eespool vaid Apple, Google’i emafirma Alphabet, Amazon ja Microsoft.