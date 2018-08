Alexander Elder: haritud inimesel on raske kaubeldes edu saavutada

Ainult tellijale

Turul kauplemine on päris lihtne mäng, mille võitmiseks pole tegelikult diplomit tarvis, arvab tunnustatud kaupleja ja kauplejate õpetaja Alexander Elder. Tartu ülikooli arstidiplomiga Elder räägib intervjuus Äripäevale, miks ta on turu suhtes pullises meeleolus, milline oli tema viimase aja parim tehing ja mida arvab ta krüptorahast.

Praegu asume pulliturul, mida defineerib seeria üksteisele järgnevaid kõrgemaid tippe ja kõrgemaid madalkohti. See suundumus on püsiv ega ole muutunud. Alates veebruarist 2016 jätkab turg aina kõrgemate tippude ja madalkohtade tegemist. See on päris kindlasti pulliturg.

Nii et arvan, et lühemas perspektiivis tahab turg pisut allapoole laskuda. Ent kui ta laskub allapoole, on see ostukoht. Alexander Elder Börsikaupleja ja koolitaja

Edasi – pullituru standardne struktuur koosneb kolmest etapist. Esimene on taastumine eelnenud karuturu õigustamatult madalalt tasemelt. Teises etapis majandus edeneb ja seda peegeldab ka aktsiaturg. Kolmas etapp on metsik ja pidurdamatu spekulatsioon.

Et me ei asu kohe kindlasti esimeses etapis ega ka kolmandas, arvan ma, et oleme praegu pullituru teises etapis.

See on seotud praeguse olukorraga Ameerika Ühendriikides. Meil on siin president, keda mõned armastavad ja mõned vihkavad, kuid ühes punktis pole neil erimeelsusi: ta on selle põlvkonna kõige ärisõbralikum president.

USA majanduses on buum. Töötus on äärmiselt madalal. Huvitaval kombel on ajaloo kõige madalamal tasemel ka afroameeriklaste töötus. Nii et presidendi algatatud muudatused majanduses on kasulikud korporatsioonidele ning samamoodi kasulikud tavalistele inimestele ja vaestele. Kõik mu sõbrad, kel on oma ärid, ütlevad, et väga raske on kedagi palgata. Keegi ei otsi tööd. Kõigil on juba töö.

Palgad tõusevad, kasumid kasvavad – majandus on fantastilises vormis ja aktsiaturg peegeldab seda. Niisiis arvangi, et oleme praegu suure pullituru teises etapis.

Kuid lühemas vaates on turg üles ostetud liiga kõrgele tasemele. Ta käitub ülekaaluliselt. Samuti ei käitu rahvusvahelised turud hästi ning kui rahvusvahelistel turgudel on olukord halvasti, on USA turul üksi raske tõusta. Nii et arvan, et lühemas perspektiivis tahab turg pisut allapoole laskuda. Ent kui ta laskub allapoole, on see ostukoht.

See on minu arusaam, mis praegu sünnib. Otse loomulikult rakendan seda vaadet oma kauplemises, nii et see ei ole lihtsalt teooria. See on minu turupositsioon.

Mõned nimetavad praegust olukorda "pullituruks, mis ei oska otsa saada". Kuidas teie seda nimetaks?

Meil oli fantastiline pulliturg, mis algas märtsis 2009. Seda pulliturgu ajas üles föderaalreservi poliitika, millega pumbati majandusse tohutult raha. 2015. aastal lõpetati pumpamine ja seejärel oli meil lühike karuturg aastatel 2015 ja 2016. Praeguse pullituru tegelik algus oli minu arvates veebruaris 2016.

See pulliturg on endiselt päris noor. Pulliturgu on tavaliselt vähemalt neljaks aastaks. Minu arvestuste kohaselt on praegune vaid kaks ja pool aastat vana. Sel on veel palju elujõudu alles, eriti arvestades seda, millise majandusseisu taustal see pulliturg laiali laotub. USAs on äris meeletu tõus praegu ja seda juhib taas poliitika.

Ma olin hiljuti Chicagos ja sealne taksojuht rääkis mulle, et praegu on iga päev nagu päev enne tänupüha. Tänupüha-eelne päev on nimelt see päev, millal me reisime Ameerikas hiiglama palju. Nii et tegelikult ütles ta, et meie majandusaktiivsus on praegu väga kõrge.

Kas mõni sektor või varaklass võiks lähiajal rohkem liikuda, ja kui, siis milline?

Arvan, et massimeedia aktsiad – Facebook, Snapchat, kõik nendesarnased – on senimaani teinud fantastilise tõusu. Ja see sektor pole järgmises etapis enam liidri rollis. Kuid üldiselt olen sektoreid analüüsides väga ettevaatlik: see pole just minu tugevaim külg.

Valuatsioonid on praegu juba väga kõrged, nagu näiteks aktsiatel, mida nimetasite, Facebookil ja Snapchatil, kuid ka Twitteril ja muudel sotsiaalvõrgustikel. Vaat et sama kõrged kui dotcom'i-buumi ajal. On see nii, on ka teie arvates valuatsioonid juba liiga kõrged?

Jah, see ongi nii. Aga pulliturgu ei vea eest vaid üks aktsiate grupp. Liidrikoht vahetub, see roteerub pidevalt.

Arvan, et sotsiaalvõrgustikel oli oma päev päikese käes. Muidugi ei kao see grupp päris ära, need on väga tähtsad ettevõtted. Aga uued liidrid võtavad nende koha üle.

Olete pidanud kunagi arvestust, kummal turu poolel olete rohkem raha teeninud – karuna või pullina? Kumb pool on teile loomulikum valik, kumb teid rohkem veetleb?

Ma armastan lühikesi positsioone ja karude poolt väga. Kuid sel poolel ei saa mängida kaua; lühikest positsiooni ei saa hoida pikalt. Mingil ajahetkel tuleb sellest väljuda.

Pikad positsioonid võivad ent anda väga pika sõidu. Mul on aktsiaid, mida ma olen hoidnud palju kuid, isegi üks pikk positsioon, mis on mul olnud juba mõned aastad. Muudkui lased kasumil kasvada.

Mulle meeldib lühikeseksmüük. Aga pikka positsiooni on kergem hoida. Lühikese positsiooniga peab olema valmis kiiresti katma.

Kas aja jooksul, kogemuste kogunedes, olete rohkem pulliseks või karuseks muutunud?

Ma tunnen end täiesti võrdsel määral mugavalt pikaks ostes või lühikeseks müües. Täpselt võrdselt. Mul ei ole eelistust. Tahan kõigepealt kindlaks teha, kuhupoole turg suundub, ja siis selle suunaga haakuda.

See on seesama nagu poliitilisse parteisse mitte kuulumine. Mõned inimesed on demokraadid ja mõned on vabariiklased – tihti tõstavad nad häält ja vaidlevad üksteisega. Mina ei vaidle. Ma lihtsalt jälgin, kumb partei võidab. Turg on palju suurem jõud kui üksik kaupleja.

Milline on teie viimase aja tähtsaim või mälestusväärseim tehing?

On üks tehing, mis mul on siiani lahti. See tehing on toonud suurt kasumit ja pakkunud ka palju meelelahutust. See on Petrobras Brasiiliast.

Paar aastat tagasi olin ma pullituru ajal Brasiilias ja inimesed küsisid seal minult, mis on minu lemmikaktsia Brasiilia turul. Vastasin, et ei kauple Brasiilia aktsiatega, et mul on USA turul piisavalt tegemist. Aga kui kaupleks, mis oleks lemmikaktsia? Ma ütlesin neile: "Sel juhul müüks ma Petrobrasi lühikeseks."

Mind vaadati, justkui oleks ma pühakojas vilistanud. Petrobrasi aktsia kauples 70 dollari juures ning igaüks arvas, et see on riigi parim aktsia. Kuidas on seda võimalik lühikeseks müüa? See oli minust väga ebaviisakas niiviisi öelda. Kiirelt vahetati jututeemat.

Kaks kuud hiljem oli Petrobras 50 dollari juures, siis oli see 35 dollarit, siis 15 dollarit ja seejärel ei pööranud ma sellele enam tähelepanu.

2015. aasta lõpus kauplejate kogunemisel Macaus juhtis üks osaleja minu tähelepanu Petrobrasi graafikule. Ma vaatasin seda ja ütlesin: "See on imeline!" Seal oli mitu pullist pöördepunkti; aktsiat müüdi parasjagu 4 dollariga. See oli kukkunud 70 dollari pealt neljale ja selle tehnilised näitajad graafikul olid imelised.

Petrobras on suur rahvusvaheline naftafirma. See on sama suur ja tugev kui Total Prantsusmaal või Eni Itaalias. Sel on Brasiilias faktiline monopol ja see teenib raha niikaua, kuni nafta hind on kõrgemal kui 30 dollarit barrel. Põhjus, miks aktsia hind nii madal oli, oli see, et ettevõtet ekspluateerisid korumpeerunud poliitikud.

Niisiis ostsin natuke Petrobrasi. Peatselt pärast seda, kui ma ostsin, algas korruptsiooniga võitlemise programm. Brasiilia on tugevasti korrumpeerunud ja nüüd teevad nad läbi rahvuslikku puhastust. Kaks presidenti on juba vanglas ja senaatorid teel sinna. Selle programmi nimi on Lava Jato – autopesu. Ja iga kord, kui mõni poliitik läheb vanglasse, tõuseb Petrobrasi aktsia kurss, sest jälle on üks vereimeja vähem selle firma kallal.

Seega ostsin Petrobrasi ja see tõusis, siis müüsin osa, kuni tuli väike tagasilöök ning seejärel ostsin jällegi. Nii olen kõikunud Petrobrasis täieliku ja pooliku positsiooni vahel, müües, kui see tõuseb, ja ostes, kui see langeb. Mul on endiselt alles need 4 dollariga ostetud Petrobrasi aktsiad, minu põhipositsioon, ja ma olen vahepeal väga korralikke kasumeid välja võtnud. See on näide pikast positsioonist, kus ma kombineerisin väga lihtsalt fundamentaalanalüüsi tehnilise analüüsiga.

Praegu vaatan oma arvutiekraanile ja näen Petrobrasi müüdavat 11,5 dollariga. Ma ei arva, et see 70 dollari tasemele tagasi läheb, kuid seda arvan küll, et see on 20 dollari aktsia.