Powell jäi truuks intressimäärade järkjärgulisele tõstmisele

USA Föderaalreserv on rahul üldise majandusolukorraga ja inflatsiooni praeguse tasemega ning jätkab intressimäärade tasahilju tõstmist, tõdes keskpanga juht Jerome Powell Jackson Hole'i majanduskonverentsil.

Powelli reedene sõnavõtt andis aktsiaturgudele märku sellest, et USA keskpank püsib kindlalt senisel kursil ning ei soovi riigi majanduskasvu ei tõugata ega pidurdada. "Inflatsioon püsib meie 2% sihi lähedal ning enamik tööd otsivatest inimestest ka leiab endale töö," tõdes Powell Wyomingi osariigi mägikuurortis toimuva rahvusvahelise majandusteadlaste ja keskpankurite kohtumise avapäeval.

Tema hinnangul ei ole praegu karta ka tarbijahindade äkilist kasvu ega majanduse ülekuumenemist. Sellegipoolest tuleks edasisse aga suhtuda ettevaatusega, tunnistas Powell, tsiteerides majandusteadlase William Brainardi ütlust: "Kui oled oma tegude tagajärgede osas ebakindel, siis tegutse ettevaatlikult." See mõte peegeldub ka USA Föderaalreservi tänavuses tegevuses: seni on läbi viidud juba kaks järkjärgulist lühiajaliste intressimäärade tõusu ning järgnevate kuude jooksul on oodata veel ühte kuni kahte.