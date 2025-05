“On see hinnatõus 5%, 10%, 50%, kaks korda ... aga see tuleb.”

Mõned ettevõtjad kardavad, et Ukraina sõja lõpuga ootab ees taas mitmekordne hinnatõus, teised usuvad, et nii katastroofiliseks ei saa asi kujuneda. Selgelt tooks aga see superhea uudis ehitusturule pingeid.