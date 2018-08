USA firmade ohtlik võlatase on vähenenud

Ainult tellijale

Äripäev 27. august 2018, 17:31

USA firmade tugevad kasumid on aidanud vähendada ohtlikult kõrget võlataset.

USA ettevõtted on paranevate tulemuste mõjul hakanud vähem võlgu võtma, kirjutab Wall Street Journal. Tegemist on teretulnud arenguga, kui võtta arvesse, et firmade võlatase on võrreldav eelmise finantskriisi kõrgpunktiga.

Selleaastane ettevõtete kulumieelse kasumi kasv on püsinud samas tempos või kergelt ületanud võla kasvu viimase kuue kvartali jooksul, võib tõdeda Bank of America Merrill Lynchi andmetele tuginedes. Kuuele kvartalile, mil võlatase on paranenud, eelnes 21 kvartalit tõusvat võlataset.

Selle tulemusel on USA ettevõtete võlatase 3,4 korda EBITDAd 30. juuni seisuga. Kõrgeim oli tase 2016. aasta alguses, jõudes 3,5 kordse EBITDAni. See tähendab lihtsustatult, et ettevõte suudaks kasumi samaks jäädes maksta võla 3,5 aastaga. Kriisijärgselt oli võlataseme näit 2,6.