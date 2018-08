Nafta hind tõusis seitsme nädala tippu

Nafta hind tõusis kõrgeimale tasemele alates juulist, sest OPECi tootmise kasv on tagasihoidlik ning Hiina rafineerimistehaste nõudlus paraneb, vahendab Reuters.

Brenti toornafta on täna kallinenud 0,7 protsenti, 76,75 dollarile barrelist. WTI on lisanud 0,12 protsenti ja barrel maksab 68,95 dollarit.

OPECi järelevalve komitee leidis, et tootmiskärbete kokkuleppega liitunud riigid, nende hulgas Venemaa, vähendasid tootmist kokkulepitust 9 protsendi võrra vähem.

Investorid on nüüd kindlamad, et järgnevatel kuudel on pakkumist vähem kui nõudlust, millele viitab ka oktoobri- ja novembrikuu naftafutuuride hinnavahe.

„Meil oli varem seisukoht, et hinnad langevad ülejäänud aasta jooksul veidi madalamale, aga nüüd on seda raske näha. Turg on jätkuvalt hästi toetatud ning võimalikud šokid on pigem hinda toetavad. Suuresti sõltub see sellest, mis tuleb Iraanist,“ ütles ING toorainete strateeg Warren Patterson.