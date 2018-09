Linnamaasturite müük jätkab USA-s kasvu

Suurimad autotootjad teatasid täna autode müügikasvust USA-s augustis ning eriti tähelepanuväärne on linnamaasturite jätkuv kiire müügikasv. Linnamaasturite müüki ei heiduta isegi tõusvate intressimäärade ja kütusehindade mõju, sest töötusemäär on madalal ning tarbijate kindlustunne tugev, vahendab Reutersi uudisteagentuur.

Fordi ja teiste autotootjate müüginumbrid tulevad olukorras, kus USA tarbijate kindlustunne on viimase 18 aasta tipu lähedal, mis on omakorda vaigistanud kartusi president Trumpi siseturgu kaitsva kaubanduspoliitika võimalikust mõjust tarbijate käitumisele.

Ford müüs augustis 218 504 sõidukit, võrreldes 209 897 sõidukiga aasta tagasi ehk kasv oli 4,1%. Eelmisel aastal takistas augusti müüki orkaanid Harvey ja Irma. Fordi sõnul tõusis augustis linnamaasturite müük 20,1% ning pikap autode müük 5,7%.

Fordi USA turundusosakonna juht Mark LaNeve ütles Reutersile, et augustis oli USA sõiduautode ja kergeveokite müük aasta baasile viiduna vahemikus 17,0 – 17,4 miljonit sõidukit, mis oli kõrgem näitaja, kui Reutersi küsitletud analüütikute ootus 16,8 miljonit sõiduki osas.

„Tarbijate üldine olukord on praegu väga tugev, mis annab meie tööstusharule tugeva aluse,“ sõnas LaNeve. Absoluutnumbrites arvab LaNeve, et autotööstuste müük püsib käesoleval aastal eelmise aastaga samal tasemel, kuid see võib tulla ka 1% kasvu juurde, kui järgmiste kuude müüginumbrid laekuvad.

USA automüük langes eelmisel aastal 2% võrra 2016. aasta rekordiliselt 17,55 miljoni müüdud auto tasemelt.

Toyota müük langesUSA-s augustis 2% 223 055 sõidukini, kuigi ka tema linnamaasturite müük oli tugevas 8,9%-lises plussis.

Fiat Chrysler andis teada, et nende USA automüük kasvas augustis 10% 193 718 sõidukini ning müügi veduriks olid Jeepi ja Rami mudelid.

USA suurim autotootja, General Motors, ei teavita sellest aastast enam igakuiseid automüügi näitajaid.

Hoolimata tugevast tarbijate kindlustundest prognoosivad mitmed analüütikud 2018. aasta teises pooles ja ka järgmisel aastal USA sõiduautode müügi langust.

Fordi aktsia on täna 0,2% plussis 9,50 dollari peal. Käesoleval aastal on Fordi aktsia langenud 24%, General Motorsi aktsia on langenud 12% ning Fiat Chrysleri aktsia 4%. Täna on Fiat Chrysleri aktsia 1,3% plussis, kaubeldes 17,33 dollari peal.