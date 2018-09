Trigon OEG kaebusest: absurd

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Trigon Asset Managementi partner Veiko Visnapuu ütles, et Olympic Entertainment Groupi otsus kaevata Trigon kohtusse on absurdne konstruktsioon.

"Absurdne konstruktsioon. See on alusetu hagi, mille eesmärk on luua meeleolu. Väga kahju, et nad nii agressiivsed soovivad olla. Aga kui nad on, siis nad on. Me oleme näinud selle hagi sisu, kahjuks sellel sisulist poolt pole. See on lihtsalt väga agressiivne käitumine. Eks me oleme arvestanud, et nad võivad käituda agressiivselt," kommenteeris Visnapuu.

Küsimusele, kas Trigon on arvestanud, et nad võivad tõepoolest OEG-le kaotuse korral viimase nõutud 16,3 miljonit eurot välja käia, vastas Visnapuu, et ilmselt ei usu OEG isegi, et nad kohtus võidavad. "See on nii absurdne nõue. Pigem on kahju, et raisatakse aega selliste asjade peale. See on hirmutamiseks mõeldud, et me alluksime paremini provokatsioonidele," ütles ta. Visnapuu ei soovinud kommenteerida, kas OEG ja Trigon on asja isekeskis lahendada püüdnud.

Visnapuu sõnul on Trigon mõelnud juba ka edasistele sammudele, mida teha, ent ei saa neid veel avalikustada. "Loodan, et riigi institutsioonid vaatavad sellele teravamalt. Muu Euroopa õigusruumis on sellised teemad juba ära vaieldud, meil Eestis mitte. Meie seadustik iseenesest on aga äärmiselt sarnane. Muidugi mõned väiksed augud on seadustes, kus kõike pole täpsustatud. Pärast seda juhtumit võiks seda teha," ütles Visnapuu.