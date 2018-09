Olympic esitas hagi Trigoni vastu

Ainult tellijale

Börsilt lahkuda sooviv kasiinofirma Olympic Entertainment Group esitas hagi Trigon Asset Managementi vastu, teatas ettevõte eile börsile.

Kronoloogia: armastatud börsifirma lahustumise lugu

Märtsi keskel ilmus Äripäevas samal päeval kaks uudist: arvutuskäik, et Olympic Entertainment Group on selle omanikest teinud Tallinna börsi kõige rikkamad mehed ning seejärel uudis, et needsamad mehed müüvad sellesama ettevõtte maha.

Märtsis hoidis Tallinna börsi kõige rikkama investori tiitlit enda käes Olympic Entertainment Groupi (OEG) rajaja ning toonane nõukogu liige Armin Karu. Ettevõtte turuväärtus ulatus 285 miljoni euro juurde, sellest Armin Karu jagu oli ligikaudu pool. Ka tema kaasteelise Jaan Korpusovi suur aktsiavarandus Tallinna börsil – 54 miljonit, mis tõi talle edetabelis 7. koha – pärines Olympicust.

Kuid 19. märtsil muutus Tallinna börsi ja kõigi kasiinofirmasse investeerinud aktsionäride jaoks palju. Karu ja Korpusov teatasid ettevõtte müügist.

Pikk lahing börsilt lahkumise üle on nüüdseks jõudnud selleni, et uus omanik kavatseb ühendada OEG oma tütarfirma Odyssey Europe'iga ning firma sel viisil börsilt ära saada. Aktsia kukkus täna ligi 8% ning sõjakaimaks ostunud väikeaktsionär Trigon Asset Management kinnitas taas, et on valmis pikaks kohtusaagaks.

Äripäev võtab kokku Olympicu kadumise loo.

MÄRTS

19. märts. OEG annab hommikul teada, et suuromanikud Armin Karu ja Jaan Kopusov on müünud kokku ligikaudu 64 protsenti OEG aktsiatest ning ettevõte on plaanis börsilt ära viia. Ostjaks oli Odyssey Europe, Novalpina Gruppi kuuluv äriühing, kes tegi ülevõtmispakkumise Olympicu aktsiate omandamiseks 1,9 eurot aktsia kohta.

Armin Karu teatas pressiteate vahendusel, et peab suurima aktsionärina pakutud hinda õiglaseks ja soovitab aktsionäridel pakkumine vastu võtta. „Piltlikult öeldes olen selle lapse üles kasvatanud ja nüüd on õige aeg lasta tal astuda iseseisvasse ellu,“ kommenteeris Armin Karu toona. Ta leidis, et tehing on kasulik nii aktsionäridele kui ka ettevõttele endale.

Äripäeva küsitletud aktsionärid olid jahmunud ning mitmed neist ootasid kõrgemat hinda. „Arenenud maailmas viiakse üldiselt aktsiad börsilt ära korraliku preemia eest,“ ütles OEG väikeaktsionär Rene Ilves. „Olympicu puhul oleks see võinud olla vähemalt üle eelmise aktsia tipu,“ viitas Ilves sellele, et ta oodanuks vähemalt 2,05 euro suurust hinda aktsia kohta. „Olympicu äraviimine börsilt meenutab Eesti Telekomi ja BLRT Grupi juhtumite kombinatsiooni, kus tulemus on üks – väikeaktsionäridel tõmmati müts silmini.“

„Ei ole midagi kestvat siin päikese all. Samas oli plaan aktsiaid ostes pikaajaliselt investeerida ja olin sellest infost vägagi šokeeritud,“ nentis väikeaktsionär Ahto Rändla.

„Mida ma oskan öelda Olympicuga toimuva kohta? Võtan Armin Karu ees mütsi maha. Ta on üles ehitanud tõeliselt eduka äri, mille nüüd suure raha eest maha müüb,“ kommenteeris Trigon Capitali endine juht Joakim Helenius.

Alas hoogne kauplemine. Tehingute käive ületas esmaspäevase kauplemispäeva lõpuks 4 miljoni euro piiri. Suurimad ostjad olid pangad, mille põhjusena võis näha nende maaklertegevust klientide eest. Kuid oma osalust suurendas ka Trigon Balti Fond, kellele kuulus päeva lõpuks 186 044 aktsiat.

APRILL

4. aprill. Algas ametlik Odyssey pakkumisperiood hinnaga 1,9 eurot tükk, mis kestis 2. maini. Odysseyle ei kuulunud börsiteate järgi enne 19. märtsi ühtegi OEG aktsiat, kuid samal päeval asus ta väärtpabereid kokku ostma. 4. aprilli seisuga tõusis Odyssey Europe osalus 5 protsendini. Lisaks lubasid Olympicu suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov Odysseyle oma 64protsendise osaluse (97,1 miljonit aktsiat).

Ligi 5000 investorist märtsi alguses oli Olympicu jätnud ligi 1000 investorit.

6. aprill. Maksuamet andis OEG müügile rohelise tule. Finantsinspektsioon kinnitas, et nende vaatenurgast lähtuvalt on Olympicu ülevõtmisega kõik korras ning hind seaduse järgi õiglane. Jätkuvalt on vaja Leedu Panga nõusolekut UAB Mecom Grupi omandamiseks.

18. aprill. OEG annab teada, et 11. mail toimub aktsionäride üldkoosolek. Üks koosoleku päevapunkt näeb ette, et eelmise aasta puhaskasum 30 miljonit kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse, ehk dividende ei maksta. „Noteerimise lõpetamise järgselt ei ole pakkumise aktseptimata jätnud aktsionäride omanduses enam ühtegi likviidset OEG aktsiat,“ seisab kurjakuulutavalt börsiteates.

20. aprill. 5031 investorist on aktsiaraamatusse jäänud 3226 investorit. Odyssey osalus on tõusnud 6,81 protsendini.

Oma positsiooni on Olympic Entertainment Groupis lisaks Odysseyle pärast uudiste ilmsikstuleku hetke suurendanud veel 28 investorit.

MAI

2. mai. Lõpeb OEG aktsiate ülevõtmispakkumine. Advokaadibüroo Triniti kirjutab oma kodulehel, et kui pakkumise võtab vastu piisav arv väikeinvestoreid, siis võib tekkida olukord, kus pakkujal on enam kui 90 protsenti OEG aktsiakapitalist.

Trigon ja East Capital teatavad, et nemad ülevõtmispakkumist vastu ei võta ning on valmis aktsionäride huve kahjustavate tegevuste vastu võitlema kõiki õiguslikke vahendeid kasutades. “Tibusid loetakse alles kokku, aga kokkuvõttes peaks olema nii, et suuremaid väikeaktsionäre jäi sisse rohkem kui 7 protsenti,” märkis Trigon Capitali Balti fondi juht Veiko Visnapuu.

3. mai. Olympic Entertainment Group teatab, et eelmise päeva seisuga on täidetud kõik ülevõtmispakkumise eeltingimused ning kontserni juhatus alustab ühinemise ettevalmistamist.

Ühinemise jõustumiseks on muu hulgas vajalik OEG aktsionäride üldkoosoleku otsus, mis toimub 11. mail.

7. mai. Valdav enamik Olympicu aktsionäre otsustas Novalpina grupi ülevõtupakkumise vastu võtta, ent sundülevõtmiseks pole aktsiaid siiski piisavalt. Kokku otsustasid pakkumisele aktsepti andnud aktsionärid müüa ülevõtjale 117,9 miljonit Olympicu aktsiat ehk 77,66% kõikidest Olympicu aktsiatest. Selle sees on ka Karu ja Korpusovi osalus, nii et väiksematelt investoritelt saadi ülevõtupakkumisega pisut vähem kui 14%. Turult ostis Odyssey Europe kokku ligikaudu 10,88 protsenti kõikidest aktsiatest.

8. mai. Olympic Entertainment Groupi institutsionaalsed investorid teatavad, et Novalpina Capitali vabatahtlik ülevõtmispakkumine on rajatud väikeaktsionäride survestamisele ning ülevõtja edasised plaanid seavad ohtu Eesti kapitalituru arengu ja järgmised avalikud esmaemissioonid.

Oma huvide eest seismiseks on jõud ühendanud regiooni juhtivad institutsionaalsed investorid Trigon Asset Management, East Capital Asset Management ning teised. Lisaks toetab investorite seisukohti Eesti Väikeaktsionäride Liit.

Novalpina pressiesindaja teatab, et ettevõte on väga rahul vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusega, sest 89 protsenti aktsionäridest on selle vastu võtnud. "Tuleb märkida, et ka alles jäänud aktsionärid kasutavad jätkuvalt võimalust müüa oma osalus Novalpinale.“

11. mai. OEG aktsionäride koosolekul võeti vastu kõik varem teatatud päevapunktid ning otsustati jätkata OEG aktsiate börsil noteerimise lõpetamisega. "Minu hinnangul pole siin mingit suurt vastuolu. Need on peamiselt välismaised fondid, mis meilt rohkem raha välja pressida üritavad. Armin (Karu - toim) ja Jaan (Korpusov)) on tõelised ärimehed, meil olid väga rasked kõnelused hinna üle. Ja me pakume kõikidele investoritele sama hinda, mida Arminile ja Jaanile. Me tegime kõike läbipaistvalt," kommenteeris Novalpina üks rajajatest Stefan Kowski.

16. mai. „Eks väsimus tuli peale," annab kasiinokuningas Armin Karu vastuse küsimusele, miks ta Olympicu müüa otsustas. "Ja kui veel hakkas painama ka see, et ei julgenud enam investeerida, sest mine tea, mis juhtub," ütles Karu ETV Pealtnägijas.

31. mai. Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon ei luba Olympicul Tallinna börsilt lahkuda, põhjendades seda väikeinvestorite kaitsega. Noteerimiskomisjon nõustub Olympicu börsil noteerimise lõpetama siis, kui enamusaktsionär on saavutanud 100protsendilise osaluse.

“Ütleme nii, et oleme väga rahul, tänu sellele jääb OEG börsile ning me saame kõiki oma õigusi lihtsamini kaitsta,” ütles Veiko Visnapuu Trigonist.

„Soovin Trigonile ja teistele aktsionäridele jõudu läbirääkimistel ja hoian neile pöialt,“ ütles ülevõtupakkumise käigus oma Olympicu aktsiatest loobunud investor Indrek Naur. „Kui nad suudavad piisavalt suure preemia välja pigistada, on see järgmistele tegelastele hoiatus, et Eesti ei ole enam mingi banaanivabariik.“

JUUNI

28. juuni. Olympic pöördus börsilt väljumiseks vahekohtusse. OEG nõukogust lahkuvad ettevõtte kauaaegsed omanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov.

30 .juuni. Olympic Entertainment Group otsustas aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul anda võimalus suurendada ettevõtte aktsiakapitali kokku ligi 13 miljoni euro võrra.

"OEG kavatseb väikeaktsionäride osa aktsiakapitalist nii väikseks vahustada, et ülevõtmine muutub väga lihtsaks," tõdes endine väikeaktsionär ja advokaat Indrek Naur.

"Mis seal ikka, arutame siis kohtus," ütles Visnapuu. "Meil on väga tugevad argumendid, et neid tehinguid ei saaks teostada. Valmistame hetkel materjale ette."

AUGUST

3. august. Trigon kaebas Olympicu kohtusse ning Harju Maakohus keelab OEG-l aktsiakapitali suurendamise.

„Nagu ka varasemalt oleme lubanud, vaidlustasime kohtus OEG 29. juuni aktsionäride koosoleku otsused, mis oleks lubanud OEG-l aktsiakapitali suurendada,“ rääkis Trigon Capitali fondijuht Veiko Visnapuu.

6. august. Odyssey Europe vähendas OEG aktsiate ülevõtuhinna 1,90 euro pealt 1,40 eurole. Samuti on plaanis sõlmida ühinemisleping OEG ja Odyssey vahel. Põhiaktsionärile Odyssey Europe'ile kuulub rohkem kui 90 protsenti OEG aktsiakapitalist.

"Selge, et 1,40 ei ole meie jaoks kaugeltki aktsepteeritav hind ja kindlasti me kavatseme selle vastu võidelda," ütles jätkuvalt OEG aktsionäride hulka kuuluva Trigoni Capitali fondijuht Veiko Visnapuu.

Nasdaq Tallinna börsi kommunikatsioonijuht Ott Raidla kommenteeris, et börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon lähtus oma eelmises Olympic Entertainment Group ASi kohta tehtud otsuses – mitte lõpetada ettevõtte aktsiate noteerimist – väikeinvestori huvide kaitsest, s.t. eelkõige sellest, et investorid oleksid piisavalt informeeritud ja teave korrektselt avalikustatud. "Avalikult kaubeldava emitendi üks olulisim tunnus on kauplemine tema aktsiatega. Kui ettevõte kuulub 100% ühele investorile ning kauplemist ei toimu, siis ei ole ettevõttel enam avalikult kaubeldava ettevõtte tunnuseid," ütles ta. See võib tähendada, et kui Olympicu ühendamine Odysseyga õnnestub, ei pruugi OEGl olla enam kaubeldava ettevõtte tunnuseid.

10. august. OEG vaidlustas Harju maakohtu otsuse, mille järgi keelati 3. augustil ettevõtte aktsiakapitali suurendamine

14. august. Olympic Entertainment Group sai Harju maakohtult ASi Trigon Asset Management hagiavalduse, milles viimane nõuab 29. juuni aktsionäride üldkoosoleku otsuste tühistamist või kehtetuks tunnistamist, selgub börsiteatest. OEG leiab, et nõue on põhjendamatu ning palub kohtul hagiavaldus rahuldamata jätta. OEG on seisukohal, et üldkoosolekul vastu võetud otsused on seaduslikud ja kehtivad, ning esitab hagiavaldusele oma vastuse kohtu määratud tähtajaks.

31. august. Tallinna Ringkonnakohus otustas jätta kehtima määruse, millega keelatakse kontsernil aktsiakapitali suurendamine juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud põhikirjapunktide alusel. See tähendab, et hagi tagamise abinõu jääb jõusse. Ringkonnakohtu määruse peale ei ole võimalik esitada määruskaebust, selgus OEG börsiteatest.