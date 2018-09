Dalio: kriisini on veel umbes 2 aastat

Miljardärist investor ning maailma suurima riskifondi rajaja Ray Dalio ütles teisipäeval antud intervjuus, et majandustsükkel kestab veel umbes 2 aastat.

Bridgewater Associatesi investeeringute juht Dalio ütles, et majanduse ja aktsiate toetamiseks ei tohiks Föderaalreserv intresse turgude ootusest kiiremini tõsta. „Investorid peaksid olema aktsiaturul praegu kaitsvas positsioonis ning aja jooksul riskid ainult kasvavad,“ nentis ta.

„Tõus on piiratud, sest suur osa rahast on turgudele pandud ning ettevõtete maksukärped on juba selja taha jäänud,“ lisas ta.

Esmaspäeval avaldas Dalio oma uue raamatu „A Template for Understanding Big Debt Crises“. Tema sõnul on tähtis uurida, mis 2008. aasta krahhi tekitas ja kuidas edaspidi selliseid olukordi vältida.

Finantskriisi kõige suurem õppetund on Dalio sõnul see, et keskpangad peavad varamullidele rohkem tähelepanu pöörama, sest just need tekivad tihtipeale enne kriisi. Tõsi, praegused võlatasemed, kui neid võrrelda sissetulekutega, ei ole ohtlikud, lisas ta.

Dalio ütles, et järgmine kriis ei saa olema järsk ja plahvatuslik nagu eelmine. Pigem on suuremaks probleemiks kriisile järgnevad poliitilised ja sotsiaalsed probleemid.