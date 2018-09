Ericsson sõlmis suure 5G seadmete lepingu

Rootsi telekomiseadmete tootja Ericsson teatas täna, et ta allkirjastas 3,5 miljardi dollarilise mitmeaastase lepingu USA T-Mobile’i 5G võrgu rajamiseks, vahendab Reuters.

Tegemist on Ericssoni jaoks suurima 5G tellimusega. T-Mobile, mis on suuruselt kolmas USA mobiilsidefirma, teatas veebruaris, et töötab koos Ericssoni ja Nokiaga, et ehitada 2018. aasta jooksul üles 5G võrk 30 USA linnas.

Nokia teatas käesoleva aasta juulis samuti 3,5 miljardilisest võrgutellimuse lepingust T-Mobile USA-ga.

Ericsson tõstis teises kvartalis oma mobiilsidevõrkude turuosa, osaliselt tänud kiiremale võrkude arendamisele Põhja-Ameerikas, kus ta on turuliider Nokia ees.