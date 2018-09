Nafta hind tõusis teisipäeval ligi 3%

Nafta hind tõusis täna 2,7%, kui läheneb Iraani sanktsioonide tähtaeg, USA kärpis järgmise aasta naftatootmise prognoosi ning orkaan Florence läheneb USA kagurannikule.

Reutersi uudisteagentuuri sõnul on alates kevadest, kui Trumpi valitsus ütles, et seab Iraanile sanktsioonid, naftakauplejad seadnud nafta hinnale teatud riskipreemia Iraani naftaekspordi võimaliku kadumise osas.

USA on soovitanud oma liitlastel Iraani naftaoste vähendada ning Lõuna-Korea, Jaapan ja India on seda soovitust ka järgima asunud. USA ei taha siiski, et nafta hind oluliselt tõuseks, sest see võiks majanduslikku aktiivsust kärpida ning maailma majanduskasvu pidurdada. Seetõttu ärgitab USA Saudi Araabiat ning Venemaad naftatoodangut suurendama.

USA-l endal naftatootmine küll kasvab, kuid täna teatas USA energeetikaagentuur, et järgmise aasta toodangu kasv tuleb väiksem, kui varasemalt prognoositi. Nüüd oodatakse USA toornafta tootmismahtude kasvu järgmisel aastal 840 000 barreli võrra päevas, võrreldes varasema 1,02 miljonilise prognoosiga. Sellega kasvab USA naftatoodang järgmisel aastal 11,5 miljoni barrelini päevas, mitte 11,7 miljoni barrelini, mida näitas varasem prognoos.

Täna kell pool kaksteist õhtul avaldatakse USA naftavarude nädalaraport, mis peaks näitama naftavarude vähenemist juba neljandat nädalat järjest. Üheks varude vähenemise põhjuseks peetakse idarannikule saabuva orkaani mõjul suurenenud kütusekogumist, sest 1,5 miljonil inimesel on kästud USA kagurannikult evakueeruda.

Brenti toornafta segu novembri futuuride hind tõusis täna 2,3% 79,13 dollarini ning USA WTI toornafta segu oktoobri futuuride hind tõusis 2,7% 69,36 dollarini.