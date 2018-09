Transocean ostab Ocean Rigi 2,7 miljardi dollari eest

Rait Kondor 04. september 2018, 18:30

Transoceani puurimisplatvormid seisavad Valletta sadamas Maltal. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180904/BORS/180909874/AR/0/AR-180909874.jpg

Merele naftapuurtorne paigaldav Transocean teatas täna, et ostab oma konkurendi Drilling Rig UDW, nii et tehingu hinnaks koos ülevõetava võlaga on 2,7 miljardit, vahendab Reuters.