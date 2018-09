Börs: tehnoloogia avaldas survet

Kolmapäeval kahjustasid tehnoloogiasektorit nii sotsiaalmeedia regulatsioonihirmud kui Apple'i uute toodete esitlus, mistõttu ei olnud börsiindeksitel palju jõudu, et tõusta.

Teisalt tekitasid Apple'i aktsionäride seas ärevust ka uudised, et ettevõte on üks kuuest tehnoloogiafirmast, mille esindaja peab ilmuma 26. septembril USA parlamendi ülemkoja ette, et vastata isikuandmete kaitset puudutavatele küsimustele. Kutsutute seas on veel Google'i emafirma Alphabet (-1,23%) ja Twitter (-3,69%). Tänavu juba kaks korda saadikute küsimustele vastamas käinud Facebook (-2,37%) kohtumisel osalema ei pea. Senati luurekomisjoni möödunud nädala sõnavõttude kohaselt on USA parlament liikumas sotsiaalmeedia reguleerimise poole.

Rahvusvahelises vaates mängis olulist rolli Wall Street Journali uudis, et Valge Maja on võtnud ühendust Pekingiga, et pääseda kokkuvõttes tariifide kehtestamisest. Trumpi administratsiooni soov kaubandussuhteid ilma tollide kehtestamiseta parandada andis kolmapäeval lootust mitmele sel aastal nõrgenenud ülemaailmsele tööstuskontsernile: Boeing kallines 2,36% ja Caterpillar tõusis 1,58%.