Exxon plaanib Suurbritanniasse kümnendite suurimat investeeringut

USA naftagigant Exxon Mobil plaanib laiendada Suurbritannia suurimat rafineerimistehast, investeerides sinna 500 miljonit naela, kirjutab Financial Times.

Tegu oleks Exxoni jaoks viimase kolme kümnendi suurima investeeringuga Suurbritanniasse.

Kui plaan paigas, peaks Suurbritannia lõunaosas paiknev Fawley rafineerimistehas saama juurde uusi naftatöötlusüksuseid, mis omakorda võimaldab tehasel toota rohkem ja parema kvaliteediga diiselkütust. Samuti peaks tõusma tehase võimekus töödelda raskemat ja parafiinirohkemat toornaftat, mille hind peaks ettevõtte enda kalkulatsioonide kohaselt hakkama tasapisi langema.

Exxoni investeering Suurbritanniasse tuleb ajal, mil brittide diislinõudlus on aina kasvav, ent samas on mitmeid rafineerimistehaseid suletud. Tinglikult saab öelda, et iga kuues Suurbritannias sõitev auto vurab tänu Fawley tehasest tulnud kütusele.